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Отравление грибами в Иране: 15 человек скончались

Более тысячи пострадали в результате отравления.

Фото : Aif.md22 мая 2018, 10:17

Несколько дней назад появились сообщения о массовом отравлении в Иране в результате употребления грибов. 19 мая стало известно об отравлении более 720 человек и девяти погибших в ряде провинций, главным образом в западной части страны, сообщает РИА Новости.

Как отмечал ранее представитель министерства здравоохранения Ирана, вспышки подобных отравлений в стране обычно наблюдаются весной и осенью. По его словам, это происходит в том числе по причине увеличения осадков, что приводит к более активному росту ядовитых грибов, которые из-за того, что их сложно отличить от неядовитых, нередко попадают на прилавки.

Понять, что гриб токсичен, можно только в результате проведения лабораторных экспериментов.


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