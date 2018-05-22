Евниев: Треть площадей уже засеяна зерновыми

Засеяны также масличные культуры - на 50%, овощебахчевые культуры - на 77% и картофель - на 55%.

На заседании Правительства РК первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев проинформировал о ходе проведения весенне-полевых работ, передает корреспондент Zakon.kz.

«По предварительным данным, посевные площади сельхозкультур в текущем году составят 21,8 млн га, что на уровне прошлого года. Зерновые культуры планируются на площади 14,7 млн га, в том числе пшеница – 11,4 млн га с сокращением к уровню 2017 года на 544 тысяч га. При этом на этот же объем увеличатся кормовые культуры, зернофуражные культуры займут более 2,5 млн га с ростом к уровню прошлого года на 49 тысяч га. Масличные культуры составят порядка 2,6 млн га», - сказал он.

По его словам, положительную динамику роста показывают площади под картофель – 210 тысяч га или 15% к прошлому году.

А. Евниев отметил, что в настоящее время весенний сев повсеместно идет полным ходом.

«По состоянию на 21 мая сев яровых зерновых культур проведен на 31% запланированной площади, масличные культуры – на 50%, овощебахчевые культуры – на 77%, картофель – на 55%. Завершен сев сахарной свеклы и хлопчатника. Из-за прохладных погодных условий и позднего поспевания почвы темпы посевных работ несколько ниже, чем в прошлом году. В связи с этим необходимо принять меры по обеспечению высокопроизводительного использования посевной техники для завершения сева в оптимальные сроки», - уточнил замглавы ведомства.

Он добавил, под урожай текущего года засыпано 2,6 млн. тонн семян.

В то же время А. Евниев проинформировал о готовности сельхозтехники. По его данным, в республике имеется 142,6 тысяч тракторов, 3,7 тысяч посевных комплексов, 82,5 тысяч сеялок, 297 тысяч почвообрабатывающих орудий.

«По состоянию на 15 мая к проведению весенне-полевых работ готовность тракторов составляет 97%, посевных комплексов – 100%, сеялок – 100 %, почвообрабатывающих орудий – 100 %. По обеспечению горюче-смазочными материалами - в текущем году потребность аграриев республики в дизтопливе на весенне-полевые работы составляет 375 тысяч тонн. Совместно с министерством энергетики утвержден график поставок дизтоплива регионам на период февраль – июнь текущего года», - сообщил замминистра.

При этом он уточнил, что Минэнерго установлена цена на апрель-май месяц 134 тенге за литр с НПЗ, с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составит 150 тенге за литр, что на 9% дешевле рыночной.

«По состоянию на 21 мая текущего года по утвержденному графику при плане на май 117 тысяч тонн: заключено договоров на 101 тысячу тонн (87%), оплачено 73 тысяч тонн (63%), отгружено 50 тысяч тонн (43%)», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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