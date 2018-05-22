Канадец пытался ввезти из Алматы валюту на 28,5 млн тенге

В общей сложности у иностранца оказалось 73 245 евро и 1500 долларов США.

В международном аэропорту Алматы сотрудники департамента государственных доходов во время проведения таможенного контроля багажа и ручной клади авиапассажиров авиарейса сообщением «Дубай-Алматы» обнаружили у гражданина Канады Т. незадекларированную валюту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В общей сложности у иностранца оказалось более 28 500 000 тенге - 73 245 евро и 1500 долларов США.

По информации департамента, с начала года сотрудниками таможенного поста «Жетысу» и Службы экономических расследований ДГД по г.Алматы было выявлен 21 аналогичный факт незаконного перемещения валютных средств через таможенную границу ЕАЭС на сумму свыше 310 тысяч долларов США, 119 тысяч Евро, 34 тысяч китайских юаней и 276 тысяч тенге.

«Вместе с тем, Департамент государственных доходов по г.Алматы напоминает, что граждане РК и зарубежных стран могут ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза (Республику Казахстан, Республику Беларусь, Российскую Федерацию, Кыргызскую Республику, Республику Армения) и вывозить за границу ЕвразЭС наличную иностранную, национальную валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в общей сумме, не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США, без предоставления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты», - говорится в сообщении.

В случае, если общая сумма перевозимой валюты, превышает десять тысяч долларов США, то необходимо письменно заявить о перемещаемой сумме, заполнив пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков. Обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые документарные ценные бумаги на предъявителя, векселя, чеки (кроме дорожных чеков).

Перемещение денежных средств и дорожных чеков внутри стран ЕвразЭС осуществляется без таможенного декларирования.

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