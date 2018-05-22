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Тенге немного укрепился на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 327,20 тенге за доллар.

Фото : caravan.kz22 мая 2018, 11:22

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 327,20 тенге за доллар (-1,75 тенге), объем торгов – 112,45 млн долларов (+82 500 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3150 тенге за рубль, объем торгов 3,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 326,3-327,7 тенге, рос.рубля – 5,29-5,35 тенге.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.


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