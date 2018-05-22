Напавшего на алматинскую школьницу поместили в психоневрологический диспансер

В полиции не подтвердили, что мужчина укусил девочку за шею.

Мужчину, напавшего задержали и увезли в психоневрологический диспансер, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, задержан мужчина, 1998 года рождения. Он напал на ученицу 7 класса. Мужчина находился в неадекватном состоянии и нападал на прохожих. Прибывшие на место медики госпитализировали его в психоневрологический диспансер. Устанавливается, состоит ли он на учете.

В полиции опровергли факт того, что задержанный укусил школьницу. По данным пресс-службы, он просто напал сзади.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором задержали мужчину, напавшего на школьницу. При этом очевидцы сообщали, что он укусил девочку за шею.

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