Команда алматинской скорой помощи заняла второе место в международных соревнованиях

С 17 по 19 мая в Литве прошли XII-е Международные соревнования по оказанию скорой медицинской помощи.

Команда «Станции скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения города Алматы заняла призовое место на Международных соревнованиях в Литве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Алматы.

С 17 по 19 мая в городе Паланга прошли XII-е Международные соревнования по оказанию скорой медицинской помощи, в которых приняла участие 31 команда из разных стран.

Участие началось с предварительной двухдневной подготовки всех команд. И ещё два дня команды состязались по разным видам оказания помощи, это были различные травмы, роды, сердечно-легочная реанимация, оказание первой медицинской помощи при массовом поражении, при отравлении, ОНМК и другие нестандартные ситуации.

Главной задачей соревнований был обмен опытом и знаниями между участниками. Командам предстояло пройти девять различных этап. Во время соревнований команды руководствовались новейшими рекомендациями Американской ассоциации сердца (AHA American Heart association), Европейского реанимационного совета (ERC European Resuscitation Council).

Команду из Алматы на соревнованиях представляли: руководитель команды - заведующий подстанции № 6 Бадиров Шайхидин, врач бригады интенсивной терапии подстанции № 2 Еспергенов Бекзат, врач бригады интенсивной терапии подстанции № 8 Батырбеков Динмуханбет и фельдшер подстанции № 8 Джандралиев Ержан.

По оценке международных судей, второе место было присуждено команде из Алматы, которая показала хорошие результаты.

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