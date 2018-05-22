Сагинтаев поручил в срок завершить посевную

В целом, динамика неплохая, - Сагинтаев.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил в срок завершить весенне-полевые работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весенне-полевые работы только начались. По некоторым регионам есть небольшие отставания в связи с погодными условиями. Если в Акмолинской области по сравнению с прошлым годом они будут больше, в Костанайской области отстают на 7%. По сведениям на сегодня в Северо-Казахстанской области - на 6%. По другим областям разная картина. В целом, динамика неплохая. Минеральные удобрения, субсидирование, а также вопросы горюче-смазочных материалов решены. Поэтому посевную кампанию мы должны своевременно завершить. Затем Умирзак Естаевич (Шукеев - заместитель премьер-министра) доложите», - отметил премьер-министр на заседании правительства РК.

Ранее Министерство сельского хозяйства РК сообщило об отставании темпов весенних посевных из-за погодных условий.

«Из-за прохладных погодных условий и позднего поспевания почвы темпы посевных работ несколько ниже, чем в прошлом году», - отметил вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев.

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