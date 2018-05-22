В Павлодарской области назначен новый руководитель аппарата акима области

Распоряжением акима Павлодарской области Булата Бакауова по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должность руководителя аппарата акима области назначен Амирин Агыбай Койшыбаевич.

Агыбай Амирин родился 9 мая 1972 года в Баянаульском районе. Образование высшее, в 1995 году окончил педагогический институт Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова по специальности «учитель математики и информатики»; в 2006 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция»; Инновационный Евразийский университет по специальности «экономика и бизнес», в 2013 году - Инновационный Евразийский университет по специальности «Правоведение».

Имеет большой опыт руководящей и организационной работы в органах государственного управления области. С 2003 года занимал должность акима Акжолского сельского округа города Аксу. В 2006 году назначен консультантом отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией ГУ «Управление Агентства РК по делам государственной службы по Павлодарской области» Павлодарской области. С 2008 года начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией ГУ «Управление Агентства РК по делам государственной службы по Павлодарской области».

С 2012 по 2014 годы работал руководителем организационно-контрольного отдела аппарата акима Павлодарской области. С 2014 года по 2016 год работал заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области, уполномоченным по этике. До сегодняшнего дня занимал должность акима Актогайского района.