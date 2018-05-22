Избрана Председатель Подкомитета геологической отрасли КГГУМП Президиума «Атамекена»

В «Атамекене» состоялось первое заседание Подкомитета геологической отрасли КГГУМП Президиума НПП РК «Атамекен», в ходе которого в качестве Председателя Подкомитета была единогласно избрана Президент ОЮЛ «Ассоциация производственных геологических организаций РК», депутат Мажилиса Парламента РК Галина Баймаханова.

Галина Александровна Баймаханова: с 2012 года по настоящее время - член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, член ЦК Коммунистической народной партии Казахстан, первый секретарь Алматинского горкома КНПК, член фракции «Народные коммунисты», член депутатской группы «Ассамблея народа Казахстана».

С марта 2015г. - Президент ОЮЛ «Ассоциация производственных геологических организаций РК» на общественных началах.

С марта 2016 г. - секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, член ЦК Коммунистической народной партии Казахстан.

Является Почетным разведчиком недр Республики Казахстан.

Имеет более 40 научных, научно-методических трудов по вопросам геологии и высшего специального (геологического) образования, автор учебника «Лабораторные методы исследования полезных ископаемых».