Сагинтаев: Покупаете дорогие автомобили, а на технику для спасателей денег нет

Акиматами ежегодно приобретается дорогостоящая автотехника, а на приобретение противопаводковых средств финансирование отсутствует.

На заседании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по вопросу предупреждения и готовности к ликвидации лесных и степных пожаров в летний период, передает корреспондент Zakon.kz.

«Уважаемые коллеги, в текущем году, как отметил министр (внутренних дел РК Калмуханбет Касымов), по прогнозам Казгидромета, в ряде регионов республики в летний период ожидается температура выше нормы. В связи с этим данному вопросу нужно уделить повышенное внимание», - сказал он.

Глава кабмина дал ряд поручений ответственным ведомствам.

«Поручаю министерствам сельского хозяйства, по инвестициям и развитию совместно с акиматами областей, городов Астаны и Алматы принять меры по повышению уровня пожарнотехнического оснащения природоохранных и лесных учреждений. Как только что отметил министр, и было отмечено докладчиками, основная работа в областях проводится, однако, как мы видим из цифр, качество и оснащенность материально-техническими средствами низкая», - подчеркнул премьер.

В то же время Б. Сагинтаев отметил насчет просьб о выделении средств на материально-техническое оснащение. Напомним, ранее он поручал выделить 2 млрд тенге на обеспечение техникой и необходимым оборудованием спасательные службы при проведении противопаводковых мероприятий.

«Мы видим на страницах СМИ, что акиматами ежегодно приобретается дорогостоящая автотехника. А для тушения лесных, степных пожаров, а также на приобретение противопаводковых средств финансирование отсутствует. Прошу обратить особое внимание на данный вопрос. Прошу уделить внимание материально-техническому оснащению, в первую очередь, Умирзак Естаевич (Шукеев, заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства), необходимо провести анализ. Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов), рассмотреть министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и местными исполнительными органами необходимо обратить внимание на противопожарную безопасность детских оздоровительных лагере, санаториев, зон отдыха», - сказал глава кабмина.

«Также МВД необходимо обеспечить качественной реализацией межведомственного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации лесостепных пожаров. Умирзак Естаевич, контроль за вами», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!