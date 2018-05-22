Статистический анализ

законов Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» от 05 июля 2000 года,

«Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 года

(по состоянию на 21 мая 2018 года)

Исмагулов К.Е.,

к.ю.н., ведущий научный сотрудник отдела уголовного,

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного

законодательства и судебной экспертизы

Института законодательства Республики Казахстан

Проблема охраны прав и свобод, защиты интересов личности, попавшей в сферу уголовной юстиции, находится в числе главных проблем современного общества. Ее решение зависит от многих факторов и в немалой степени от уровня правовой культуры. Охрана и защита прав обвиняемого, потерпевшего - это, по сути, наиболее важные стороны этой парадигмы.

Вопрос об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства регламентирован Законом Республики Казахстан от 05 июля 2000 года «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе», который устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья, имущества, законных прав, интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, членов их семей и близких родственников, обеспечения их безопасности в целях пресечения противоправного вмешательства в уголовный процесс.

Защита конституционных прав и свобод граждан, интересов государства, успешная борьба с преступностью невозможны без всемерного развития и совершенствования оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной сферы.

Предметом настоящего анализа выступили Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» от 05 июля 2000 года и Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 года в связи с тем, что один устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья, имущества, законных прав, интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, а во втором одной из задач оперативно-розыскной деятельности является обеспечение безопасности подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, персонала в местах содержания под стражей или лишения свободы и иных лиц.

Анализ включает основные выводы о динамике внесения изменений в вышеназванные законы, а также определение их стабильности в соответствии с выработанной методикой.

1. Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»

1.1 Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» (далее - Закон) принят 05 июля 2000 года. С момента принятия по 20 мая 2018 года (215 месяцев) было принято 11 законов, которыми вносились изменения и дополнения в анализируемый нами Закон.

Наиболее часто Закон подвергался изменениям и дополнениям в 2014 году - 5 раз. В 2009 году - 2 раза, в 2004, 2010, 2016 и 2017 годах - по 1 разу. В 2000 - 2003, 2005-2009, 2011 - 2013 и 2015 годах анализируемый Закон не подвергался изменениям (Таблица 1.1).

Таблица 1.1

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 Год 2013 2014 2015 2016 2017 0 5 0 1 1

1.2 В Таблице 1.2 изложено количество законов о внесении изменений и дополнений в разрезе конкретных статей Закона.

Таблица 1.2

За время действия Закона не подвергались изменениям статьи: 5, 9-13, 15, 19, 22, 24-25, 27-28 и 30-31. Вместе с тем, Закон дополнен новыми статьями: 1-1, 1-2, 21-1, 21-2, 26-1.

Из 31 статей Закона изменениям подверглись тексты 16 статей, что составляет 51% от общего числа статей Закона, а значит стабильными и не подвергавшимися изменениям являются 15 статей, или 49% от общего числа статей Закона.

За период действия Закона наибольшим изменениям подвергалась статья 2, при этом она была изменена 4-ю законами (Таблица 1.3).

Таблица 1.3

Статья Заголовок статьи Количество законов Статья 2 Органы, обеспечивающие безопасность 4

Из Таблицы 1.3 видно, что наиболее часто подвергалась изменениям статья, регламентирующая перечень органов, обеспечивающих безопасность. Данные изменения направлены на конкретизацию перечня органов, осуществляющих принятие мер безопасности (органы национальной безопасности, внутренних дел, военного управления, антикоррупционная служба и служба экономических расследований).

1.3 Анализ стабильности и нестабильности Закона

Стабильность Закона

Понятие «период стабильности» означает длительность условного временного периода, в течение которого в закон не вносятся изменения (Таблица 1.5).

Среднее значение периода стабильности - (К стаб. ) определяется через соотношение общего срока действия закона (в месяцах) - (Т), на общее количество законов, которыми вносились изменения - (А), и выражается в следующей формуле:

К стаб. =Т/А

Таблица 1.5

Количество законов, которыми внесены изменения (А) Срок действия Закона, (в месяцах) (Т) Среднее значение периода стабильности (К стаб. ) Средний период стабильности Среднее количество законов, принимаемых в течение одного года 11 215 11 19 месяцев 1

В среднем изменения в Закон вносились каждые 19 месяцев.

Период стабильности Закона в минимальном значении составляет 1 день, в максимальном - 52 месяца.

Значение периода стабильности Закона, равное 1, означает, что два закона, которые вносят изменения в Закон, приняты непосредственно на следующий день после принятия первого. Так, в анализируемый Закон были внесены поправки двумя законами РК от 03 июля 2014 года и 04 июля 2014 года.

Максимальный период стабильности в 52 месяца означает, что наибольший период времени между двумя изменениями в Закон равен 52-м месяцам.

Нестабильность Закона

Понятие «коэффициент нестабильности» подразумевает величину, определяемую как результат деления количества законов, вносивших изменения в Закон, на количество месяцев, прошедших с момента принятия Закона и до момента измерения (Таблица 1.6).

Чем выше коэффициент нестабильности, тем чаще менялся закон. Значение коэффициента нестабильности (К нестаб. ) находится в зависимости от двух параметров: количества законов, вносящих изменения - (А) и периода действия Закона (в месяцах) - (T), определяется соотношением их числовых величин и выражается в следующей формуле:

К нестаб. = А/Т

Таблица 1.6

Количество законов, которыми внесены изменения (А) Срок действия закона, (в месяцах) (Т) Коэффициент нестабильности (К нестаб. ) 11 215 0.05

2. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»

2.1 Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Закон) принят 15 сентября 1994 года. С момента принятия по 20 мая 2018 года (284 месяцев) принято 32 закона, которыми вносились изменения и дополнения в анализируемый нами Закон.

Закон подвергался изменениям и дополнениям в 1995 году (1 раз), в 1996 году (1 раз), в 1998 году (1 раз), в 2000 году (1 раз), в 2001 году (2 раза), в 2002 году (3 раза), в 2004 году (3 раза), в 2005 году (1 раз), в 2007 году (1 раз), в 2009 году (3 раза), в 2010 году (1 раз), в 2011 году (2 раза), в 2012 году (1 раз), в 2013 году (1 раз), в 2014 году (5 раз), в 2016 году (2 раза), в 2017 году (3 раза). В 1994, 1997, 2003, 2006, 2008, 2015 и 2018 годах анализируемый Закон изменениям не подвергался (Таблица 2.1).

Таблица 2.1

Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 1 1 0 1 0 1 2 3 0 3 1 0 Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 0 3 1 2 1 1 5 0 2 3 0

2.2 В Таблице 2.2 изложено количество законов о внесении изменений и дополнений в разрезе конкретных статей Закона.

Таблица 2.2

За время действия Закона не подвергались изменениям статьи 3, 15, 17, 18, 19. Вместе с тем, Закон дополнен новой статьей 14-1 «Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности».

Из 25 статей Закона изменениям подверглись тексты 20 статей, что составляет 80% от общего числа статей Закона.

За период действия Закона наибольшим изменениям подвергались три статьи (6, 10, 12), при этом статья 12 изменена 22 законами (Таблица 2.3).

Таблица 2.3

Статья Заголовок статьи Количество законов Статья 6 Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 10 Статья 10 Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий 13 Статья 12 Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 22

Из Таблицы 2.3 видно, что наиболее часто подвергались изменениям статьи, определяющих перечень государственных органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, существенно расширен понятийный аппарат Закона (Таблица 2.4).

Таблица 2.4

Статья Заголовок статьи Количество на момент принятия (15.09.1994 г.) Количество на 20.05.2018 г. Статья 1 Основные понятия, используемые в настоящем Законе 1 25

2.3 Анализ стабильности Закона

Анализ стабильности Закона показал, что изменения в него вносились в среднем каждые 9 месяцев. Период стабильности в минимальном значении составляет 1 день (в промежутке между законами от 03.07.2014 и от 04.07.2014), в максимальном -29 месяцев (в промежутке между принятием законов РК от 15.07.1996 и от 22.12.1998).

Выводы:

Динамика изменений законов Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» (корректируется в среднем каждые 19 месяцев) и «Об оперативно-розыскной деятельности» (корректируется в среднем каждые 9 месяцев) характеризует данные законы как относительно стабильные.

Период стабильности законов в минимальном значении составляет 1 день, в максимальном - 52 месяца и 29 месяцев соответственно.

Коэффициент нестабильности в первом случае равен 0,05, а во втором случае 0,1.

Максимальное количество поправок в Закон «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» были внесены в 2014 году, а в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» на отрезке 2011-2014гг., которые объясняются необходимостью приведения законодательства в соответствие с принятыми новыми отраслевыми кодексами, а также реформой системы государственного управления Республики Казахстан.