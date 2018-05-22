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Водитель автобуса, сбивший насмерть девушку в Алматы, предстанет перед судом

Главное судебное разбирательство было отложено на 29 мая.

Фото : zakon.kz22 мая 2018, 11:55

Закончено досудебное расследование по факту смертельного наезда пассажирского автобуса на девушку в Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, уголовное дело в отношении Ж. поступило в Ауэзовский районный суд 3 мая. Он обвиняется по ст.345 ч.3 УК РК. Главное судебное разбирательство было отложено на 29 мая.

Напомним, смертельное ДТП произошло 18 апреля в начале девятого утра. Девушка вышла на дорогу на разрешающий сигнал светофора, и ее сбил автобус, который, судя по видеозаписи с камер, ехал на красный. По факту ДТП расследуют уголовное дело. Водителю грозит лишение свободы. Сам подозреваемый утверждал, что ехал на зеленый сигнал светофора. Он был взят под стражу на время расследования.


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