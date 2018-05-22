В погоне за сертификатом

Адам Акбаров

Проблема с подделками различных сертификатов, удостоверений, дипломов или же медицинских справок в Казахстане отнюдь не нова. Разоблачительные сюжеты о подобных инцидентах не раз мелькали в СМИ, однако это не останавливает правонарушителей.

Свидетельством тому служит недавний скандал в Астане, когда более ста студентов столичного медицинского университета были отчислены из-за поддельных сертификатов по английскому языку IELTS, которые сдавались ими для поступления по программам послевузовского образования. В числе отчисленных - резиденты, магистранты и докторанты, а документы более 80 человек находятся в следственном управлении ДВД г. Астаны. Известно, что ч. 3 ст. 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград» предусматривает наказание от штрафа в размере до 300 МРП (721 тысяча 500 тенге) до ареста на срок до 75 суток.

Примечателен тот факт, что отчисленные студенты больше не смогут обучаться за счет государства ни в одном медвузе страны, так как их всех внесли в черный список. Кроме того, каждому из них придется вернуть государству все деньги, которые они получали как стипендию. В свое оправдание теперь уже бывшие студенты отмечают, что сами оказались жертвами мошенников и не имели малейшего представления о том, что их поголовно обманывает одна компания. Ректор медицинского университета «Астана» М. Шайдаров назвал что все студенты прекрасно знали о «липовых» сертификатах и осознанно шли на этот шаг.

В итоге лицензию медицинского университета на обучение приостановили на полгода. Нескольких высокопоставленных сотрудников вуза уже уволили, а какая-то часть студентов избежала уголовной ответственности в связи с истечением срока давности данного уголовного правонарушения. Но вопрос о том, что толкает многих абитуриентов идти на фальсификацию сертификатов для поступления в вузы и почему такие выходки кому-то сходят с рук, до сих пор остается открытым. По мнению профессора-филолога М. Уюкбаевой, все начинается со школьной скамьи:

- Что толкает людей на такой подлог? Незнание английского языка, неуверенность в том, что его можно сдать, потому что он очень сложный. Ведь для его сдачи требуется очень высокий балл. В школах тоже не учат достаточно хорошо английскому языку. Здесь имеются свои факторы - нет профессиональных педагогов из-за низкой зарплаты, нет материальной мотивации. Кто хорошо знает английский, они находят себе работу в других структурах, более высокооплачиваемых. Ведь чтобы сдать IELTS, нужно уметь логически мыслить, уметь писать эссе на языке оригинала. Насколько известно, у студентов, которые были отчислены, имеются свои претензии относительно того, по-

чему подделку обнаружили только тогда, когда осталось два-три месяца до получения дипломов, а не раньше. Понятно, что не было достаточного контроля при поступлении абитуриентов в вуз.

М. Уюкбаева уверена в том, что знание иностранных языков открывает множество возможностей в будущем, расширяет кругозор человека, но форсированный переход к его изучению не гарантирует того, что его можно усвоить за короткий срок. На овладение иностранным языком уходят годы, это колоссальный труд, требующий мобилизации всех умственных возможностей и немалых финансовых затрат.

- Мы взвалили на себя очень большую ответственность, я имею в виду ускоренное изучение английского языка и всю болонскую программу. Ведь мы не имеем высокообразованных, квалифицированных педагогических кадров по английскому языку, - говорит профессор. - Все идет к тому, что в будущем преподаватели должны будут иметь при себе сертификаты IELTS для того, чтобы иметь право преподавать. А что делать с теми профессорами и преподавателями, которые практически могут остаться без учебной нагрузки из-за того, что многие абитуриенты не поступили из-за незнания английского языка на уровне профессионалов? Получается, что все они останутся без работы? Экзамен IELTS представляется сложным даже для самих носителей языка в силу очень сложной грамматики в четыре этапа, не говоря о казах-станцах и гражданах из сельских округов. Как можно перенимать чужую систему, не создавая свою?

По словам М. Уюкбаевой, для Англии распространение английского языка - это огромные миллиардные деньги.

- Это их главный бизнес, и этим мы «кормим» ее. Раньше срок действия сертификата IELTS длился три года, теперь он действует два года. Таким образом, человек должен каждый раз платить по 50 тыс. тенге и нет никаких гарантий, что он получит сертификат. А без этого сертификата многим людям, образно говоря, «перекрывают кислород». Они не могут продолжить обучение, устроиться на хорошую работу и т.д. Почему казахстанцы должны страдать от этого? Ведь можно же сделать хотя бы более низкий балл для получения сертификата, - задается вопросом профессор.

- Нужно учитывать еще один немаловажный факт. Россия давно стала забирать лучших школьников и студентов к себе без английского языка. Человеку выгоднее поступать в бакалавриат, магистратуру и докторантуру без всех этих «заморочек», без экзаменов и без сдачи сертификата по английскому языку. И россияне берут не во второсортные, а в лучшие вузы страны. К тому же сейчас стало популярным обучаться в режиме онлайн, дистанционно и получать российские аттестаты. Это не очень дорого, но очень эффективно, - считает М. Уюкбаева.

Доцент КазНУ им. аль-Фара-би Г. Муканова полагает, что, прежде всего, надо искать ответ на вопрос: «кому выгодно подтверждение знания иностранных языков?».

- Язык - инструмент для коммуникации. Штука эта сложная, знать его, конечно же, нужно, родной язык - особенно, да и иные, английский как язык науки и международного общения. Да и вообще - повышать кругозор всегда приветствуется. Но в погоне за конкретными целями порой все так переворачивается, что диву даешься: то ли сделано было и, главное, к чему привело? -говорит она.

Как и многих наших соотечественников Г. Муканову также удивляет то обстоятельство, что многие молодые абитуриенты сдают сертификат на знание не государственного, а именно английского языка при поступлении в вуз:

- Наблюдается следующая тенденция: мы в своем государстве, имея гражданство РК, при поступлении на учебу, в магистратуру и докторантуру обязаны также представлять искомый сертификат или пройти тест на знание, заметьте, не казахского, а - иностранного языка! Но мы, поколение постарше, обучались в аспирантуре во времена Союза и тогда не было ограничений, а набирали лучших и из «глубинок», где вовсе иностранный не преподавался или на крайне слабом уровне. Тогда даже окончившие непрестижные и сельские школы соискатели научных степеней проходили языковые курсы на базе ведущих вузов, причем бесплатно, и параллельно осваивали терминологию, достаточную для знакомства с иностранной специализированной литературой. Теперь же незнание или недостаточное знание английского становится препоной для соискателей. Правильно ли это? Намерения были понятны, а в итоге мы в вузе продолжаем обучать тех, кто порой абсолютно не готов постигать научные тернии. И все потому, что знание орфографии и правильное произношение еще не гарантия наличия аналитических способностей. Реалии таковы, что поток желающих стать учеными у нас не иссякает. Однако палка оказалась о двух концах: с одной стороны, многие соотечественники не могут честно преодолеть рубеж при сдаче теста по английскому языку, и среди них - вполне неплохие мои коллеги, люди творческих профессий. С другой стороны - лазейку наши всегда отыщут, как сдать «не очень-то честно»... В результате, повторюсь, новые наборы в магистратуру, докторантуру не совсем те, что ожидались. Маловато среди новобранцев тех, кто действительно способен привнести новое в науку. Быть может, Сатпаев и Королев не знали английского на уровне IELTS или TOEFL, но их интуиция и знания заставили весь мир рукоплескать их успеху, - замечает доцент.

Студенты, которые готовы были потрясти кошелек родителей в погоне за сертификатом, не задумываясь о последствиях, получили серьезный урок. Но и ставить их перед нелегким выбором - поступишь или не поступишь без сертификата, возможно, тоже было ошибкой. Надеемся, что подобные инциденты рано или поздно исчерпают себя и впредь не будут больше повторяться.