Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Военном институте Сухопутных войск прошел круглый стол на тему «Семья и армия - единое целое»

Участники круглого стола затронули вопросы о значимости семьи в армейской среде, воспитании детей в духе казахстанского патриотизма, о ценностях семьи как духовного очага, как залога благополучия и здоровья нации.

Фото : Пресс-служба МО РК22 мая 2018, 12:26

В Военном институте Сухопутных войск службой по работе с семьями военнослужащих проведен круглый стол на тему «Семья и армия - единое целое», где были обсуждены актуальные вопросы семей военнослужащих передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Участники круглого стола затронули вопросы о значимости семьи в армейской среде, воспитании детей в духе казахстанского патриотизма, о ценностях семьи как духовного очага, как залога благополучия и здоровья нации.

«Семья военнослужащего – это зеркало армейской жизни. Семья – это среда, в которой каждый военнослужащий получает эмоциональную и моральную поддержку. Стабильность семейных отношений военнослужащих как надежный тыл способствует укреплению обороноспособности государства», - отметила руководитель службы по работе с семьями военнослужащих института Нурлыгуль Асанова.

По завершению мероприятия с участниками встречи психологом института проведен психологический тренинг.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты