В Военном институте Сухопутных войск прошел круглый стол на тему «Семья и армия - единое целое»

Участники круглого стола затронули вопросы о значимости семьи в армейской среде, воспитании детей в духе казахстанского патриотизма, о ценностях семьи как духовного очага, как залога благополучия и здоровья нации.

В Военном институте Сухопутных войск службой по работе с семьями военнослужащих проведен круглый стол на тему «Семья и армия - единое целое», где были обсуждены актуальные вопросы семей военнослужащих передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Участники круглого стола затронули вопросы о значимости семьи в армейской среде, воспитании детей в духе казахстанского патриотизма, о ценностях семьи как духовного очага, как залога благополучия и здоровья нации.

«Семья военнослужащего – это зеркало армейской жизни. Семья – это среда, в которой каждый военнослужащий получает эмоциональную и моральную поддержку. Стабильность семейных отношений военнослужащих как надежный тыл способствует укреплению обороноспособности государства», - отметила руководитель службы по работе с семьями военнослужащих института Нурлыгуль Асанова.

По завершению мероприятия с участниками встречи психологом института проведен психологический тренинг.

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