Установлено более 300 пострадавших от деятельности пирамиды Buy Time Incorporated LLP

МВД продолжает расследование и устанавливает пострадавших.

Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Buy Time Incorporated LLP». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.

По данным МВД, финансовая пирамида имела ячейки по всей территории республики и функционировала с марта по ноябрь прошлого года. Вкладчикам, как это обычно бывает, обещали высокую прибыль в кратчайшие сроки.

"В настоящее время установлено более 300 человек, которые пострадали от деятельности «Buy Time Incorporated LLP». Вместе с тем, продолжается работа по установлению других свидетелей и потерпевших, которым в результате деятельности пирамиды был причинен ущерб", - сообщил Садубаев.

В этой связи представитель МВД призвал всех заинтересованных граждан обратиться в Следственный департамент МВД по адресу: Астана, проспект Тәуелсіздік, 1 либо позвонить по телефонам: +7(7172) 71-43-35, +7(702)348-26-19.

Жители других городов Казахстана могут прийти с заявлениями в территориальные департаменты внутренних дел.

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