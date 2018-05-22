В Центральном парке Алматы закроют парковку

Также будет произведена дополнительная посадка деревьев.

Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда осмотрел территорию Центрального парка культуры и отдыха. Управляющая компания представила комплексный план реконструкции с выделением 1,6 млрд. тенге частных инвестиций, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Обновленный парк будет поделен на зоны, где появятся бесплатный скейтодром, спортивная зона с воркаут площадками, полями для командных игр, новый детский городок. Будут закуплены новые и модернизированы существующие аттракционы.

Уже в ближайшее время начнется ремонт тротуаров, установка фонарей освещения, реконструкция арыков и фонтанов. Не соответствующие современным стандартам торговые объекты будут демонтированы. На принципах государственно-частного партнерства будет проведена реконструкция «Велотрека», нефункционирующего еще с 90-х годов.

Будет произведена дополнительная посадка деревьев и сокращена площадь асфальтобетонного покрытия, в том числе за счет закрытия автомобильной парковки в центре городского парка.

Стоит отметить, что строительные работы будут проводиться поэтапно с минимальными неудобствами для посетителей.

Этим летом Алматы ждет ремонт более 150 улиц, строительство 30 км тротуаров и благоустройство почти 600 дворов. Капитальным ремонтом будут охвачены все подземные переходы, запланированы реконструкция и строительство новых фонтанов. Полностью обновят ряд городских проспектов помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади «Астана».

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