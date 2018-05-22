Абылкасымова: Цифровизация социально-трудовой сферы повысит качество жизни населения

Кроме того, она рассказала о трех масштабных проектах.

О ходе цифровизации трудовой и социальной сферы доложили сегодня на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева министры труда и социальной защиты населения М. Абылкасымова, информации и коммуникаций Д. Абаев, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Как отметила Мадина Абылкасымова, на сегодняшний день уже функционирует Единая информационная система социально-трудовой сферы, которая включает в себя 11 информационных подсистем по всем направлениям деятельности ведомства, таких как труд, занятость, социальное страхование, пенсионное и социальное обеспечение, социальная поддержка, специальные социальные услуги и миграция.

Эта система обеспечивает персонифицированный учет более 15 млн казахстанцев с самого рождения в течение всей жизни и оказывает автоматизированные услуги на всех ее этапах. Проведена автоматизация 17 из 34 услуг Министерства, 2 услуги, связанные с рождением ребенка оказываются проактивно, 3 услуги частично автоматизированы, по 7 услугам информацию о назначении можно получить в электронном виде.

М. Абылкасымова рассказала о трех масштабных проектах, которые МТСЗН запускает в текущем году в рамках «Цифрового Казахстана».

Первый из них — это развитие Единой информационной системы социально-трудовой сферы, главным приоритетом которой станет улучшение качества оказываемых услуг населению.

Модернизация проводится по следующим направлениям: это пенсионное обеспечение; повышение качества услуг для лиц с инвалидностью; назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа»; повышение доступности социального обеспечения граждан, потерявших работу.

Второй большой проект цифровизации социально-трудовой сферы — это Электронная биржа труда. Она уже создана и является первым реализованным проектом Госпрограммы «Цифровой Казахстан». Процесс трудоустройства граждан переведён в электронный формат и сформирована крупнейшая база соискателей и вакансий.

Согласно сведениям Министерства труда и социальной защиты населения, в данный момент к Бирже подключены 45 частных агентств и 5 интернет-площадок по трудоустройству. Ежемесячно посещают Электронную биржу порядка 141 тыс. человек, количество просмотров в месяц с начала года выросло в 2,7 раза и превысило цифру в 3 млн.

Министерство продолжает расширять функциональные возможности Биржи. Во-первых, открыт сервис по профессиональной ориентации и предоставляются рекомендации по трудоустройству. Во-вторых, Электронная биржа станет площадкой для краткосрочного обучения в рамках Программы продуктивной занятости. В-третьих, уже разработана мобильная версия Биржи на базе Android, а в ближайшее время будет разработана ее версия на платформе iOS. С 1 июля для пользователей будет предоставлен полноценный доступ к мобильной версии с дальнейшим подключением ее к мобильному правительству (MGOV).

Третий большой проект — внедрение системы учета электронных трудовых договоров. Для работников, это упрощение процесса трудоустройства: не нужен сбор документов, автоматически будет формироваться личное дело соискателя.

Система учета электронных трудовых договоров будет запущена в промышленную эксплуатацию в 2019 году.

«Все эти меры позволят добиться значительного экономического эффекта: за счет оптимизации государственных услуг будут сокращены ежегодные расходы граждан и государства на 600 млн тг, за счет внедрения электронного кадрового делопроизводства бизнес сможет снизить свои издержки до 1 млрд тг ежегодно. Таким образом, цифровизация социально-трудовой сферы повысит качество жизни населения за счет обеспечения прозрачности и доступности социальных услуг и трудоустройства», — подытожила М. Абылкасымова.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев также доложил о ходе цифровизации сферы.

«Оцифровка трудовых книжек и договоров приведет к сокращению документов на бумажных носителях, а также обеспечит сохранность и доступность к архивным данным. В дальнейшем электронные трудовые договоры будут использованы для назначения пенсий, пособий, в которых требуется подтверждение трудового стажа», — отметил руководитель МИК РК.

Заслушав доклады министров, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что электронная биржа труда — это первый продукт «Цифрового Казахстана», запущенный по поручению Главы государства в промышленную эксплуатацию. Успешность проекта зависит не только от Минтруда, но и всех национальных компаний, холдингов, подведомственных организаций центральных госорганов, акимов на местах.

Контроль возложен на Заместителя Премьер-Министра А. Жумагалиева.

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