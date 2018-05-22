По банковским спорам

Жанна Ким,

судья Южно-Казахстанского областного суда

Споры с банками довольно частое явление в Казахстане, а судебная практика по спорам, возникающим из договоров банковского займа, на сегодня является одной из актуальных.

Нужно отметить, что инициаторами исков о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество часто являются банки. Незначительное количество составляют гражданские дела о признании недействительными договоров банковского займа, по которым, как правило, инициаторами выступают заемщики либо лица, чьи интересы были нарушены при заключении договоров банковского займа.

При рассмотрении в судах дел по спорам между банками и физическими лицами необходимо отметить, что главным нормативным правовым актом, на основе которого регулируются правоотношения по взысканию задолженности с граждан Республики Казахстан и обращении взыскания на их залоговое недвижимое имущество, является Конституция РК. Банковская деятельность, составляющая основы экономической деятельности РК, обладает властными полномочиями по возврату заемных средств по отношению к физическим лицам, в связи с чем не может не затрагивать основополагающие конституционные права и свободы граждан. Далее по иерархии идут Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «Об ипотеке недвижимого имущества», «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», «О платежах и переводах денег».

Практика рассмотрения судебных споров в судах свидетельствует о том, что наблюдается тенденция значительного увеличения обращения банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в судебные органы с исками, в основном связанными с исполнением договорных обязательств по банковскому договору и обращением взыскания на заложенное имущество граждан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

При рассмотрении гражданских дел о взыскании задолженности с физических лиц за нарушение условий договора о предоставлении банковского займа зачастую ответчики признают требования истцов и просят суд предоставить им рассрочку исполнения решения суда. В соответствии с п. 8 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах исполнения судебных актов по гражданским делам» отсрочка или рассрочка совершения исполнительных действий с учетом имущественного положения должника может предоставляться только в том случае, если суду будут предоставлены доказательства, подтверждающие то, что ко времени окончания отсрочки или периода рассрочки должник будет располагать имуществом, достаточным для исполнения судебного акта.

В соответствии с Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судебный исполнитель обязан произвести действия по выявлению имущества должника, и только при установлении обстоятельств, указанных в названной норме закона, должником может быть поставлен вопрос перед судом о рассрочке исполнения решения суда.

При этом следует учесть, что основанием предъявления такого иска является длительное неисполнение заемщиком обязательств по погашению задолженности по графику. То есть график ежемесячных платежей по сути представляет собой предоставление возможности заемщику в рассрочку исполнять обязательства по погашению займа.

По Закону «Об ипотеке недвижимого имущества» при продаже заложенного имущества, полностью обеспечивавшего основное обязательство на момент заключения ипотечного договора, с торгов во внесудебном порядке, а также при переходе такого имущества в собственность залогодержателя в соответствии с п. 2 ст. 37 Закона «Об ипотеке недвижимого имущества» одновременно с прекращением ипотеки прекращается основное обязательство. То есть прекращается право Банка на истребование задолженности в полном объеме, тогда как обращение взыскания на залоговое имущество в судебном порядке позволяет в дальнейшем при недостаточности сумм, полученных от реализации залогового имущества, реализовать право Банка на обращение взыскания на иное имущество должника, его гаранта, поручителя.

В договорах о залоге, заключенных банками с залогодержателями, предусмотрено обращение взыскания на залоговое имущество, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по возврату займа. Возможно ли это сделать принудительно во внесудебном порядке?

В соответствии с п. 2 ст. 318 ГК в случаях, предусмотренных договором о залоге, а также настоящим кодексом и иными законодательными актами, залогодержатель вправе самостоятельно реализовать находящееся в залоге имущество в принудительном внесудебном порядке путем проведения торгов (аукциона). Такое же право имеет Банк -залогодержатель по реализации предмета залога, обеспечивающего денежную ссуду. Принудительная внесудебная реализация заложенного недвижимого имущества не допускается в случаях, предусмотренных законом об ипотеке недвижимого имущества.

Согласно п.п. 1 и 4 ст. 718 ГК, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, за пользование предметом займа заемщик выплачивает вознаграждение заимодателю в размерах, определенных договором. Порядок и сроки выплаты вознаграждения устанавливаются договором займа. В п. 5 названной статьи установлено, что если заемщик не возвращает в срок предмет займа, вознаграждение выплачивается за весь период пользования предметом займа. Как правило, банками при досрочном взыскании суммы займа вознаграждение рассчитывается за весь срок действия договора займа. Между тем предъявлением такого иска о досрочном взыскании суммы займа, по существу предмета договора самого займа, Банк фактически заявляет о прекращении права заемщика по пользованию заемными средствами с данного времени, соответственно, исключается и обязанность заемщика по оплате с этого времени займа с выплатой вознаграждения. Таким образом, периодом пользования займом следует признать срок, когда был подан в суд иск о досрочном взыскании всей суммы займа.

Здесь может возникнуть вопрос о правомерности требования банков о взыскании вознаграждения и пени после вынесения решения суда о досрочном взыскании всей суммы займа. Как правило, предъявляя иск о взыскании задолженности, банк определяет размер задолженности на момент предъявления иска. При вынесении решения суда об удовлетворении такого иска и неисполнении его должником в течение длительного времени некоторые банки инициируют новое требование о взыскании вознаграждения и пени за период неисполнения решения суда, ссылаясь на то, что вознаграждение начисляется за весь период пользования займом, который они считают до момента исполнения обязательств по выплате займа.

Реализовав свое право досрочного взыскания всей суммы займа, в том числе вознаграждения и пени на определенный в исковом заявлении период, по сути, банк расторгает договор, заключенный с заемщиком, поэтому дальнейшее начисление процентов и пени является неправомерным. Таким образом, суммы, подлежащие уплате в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом, не подлежат перерасчету.

После вступления в законную силу решения суда о досрочном взыскании всего предмета займа правоотношения сторон возникают уже не из договора банковского займа, а из судебного акта, установившего обязанность должника погасить задолженность. Предметом исполнения обязательства выступают денежные средства, взысканные с должника на основании судебного акта, и соответственно, его исполнение производится в рамках и порядке ст. 93 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

После вынесения решения суда о принудительном досрочном взыскании всего предмета займа фактически прекращаются обязательства по кредитному договору. Соответственно, начисление и взыскание вознаграждения либо неустойки по прекращенному обязательству безосновательно.