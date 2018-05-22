Боксер показал разбитое лицо с порванной губой после первого поражения в карьере
22 мая 2018, 13:27
Поединок за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе завершился победой Тетли техническим нокаутом в десятом раунде.
Британский боксер Мэйсон Картрайт выложил в Twitter видео, на котором показал полученные во время боя с Дарреном Тетли травмы. Помимо синяков и ссадин, у спортсмена была порвана губа.
Поединок за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе завершился победой Тетли техническим нокаутом в десятом раунде. Картрайт потерпел первое поражение в карьере, до этого он одержал 13 побед, еще один поединок завершился вничью.
If it was up to me I would have faught the 10th round all day, show my boxing ability I’ll be back @frankwarren_tv @boxnationtv ✌???? pic.twitter.com/aaEAA7OAmQ— Mason Cartwright (@masoncartwright) 19 мая 2018 г.
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