Боксер показал разбитое лицо с порванной губой после первого поражения в карьере

22 мая 2018, 13:27

Поединок за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе завершился победой Тетли техническим нокаутом в десятом раунде.

Британский боксер Мэйсон Картрайт выложил в Twitter видео, на котором показал полученные во время боя с Дарреном Тетли травмы. Помимо синяков и ссадин, у спортсмена была порвана губа.

Поединок за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе завершился победой Тетли техническим нокаутом в десятом раунде. Картрайт потерпел первое поражение в карьере, до этого он одержал 13 побед, еще один поединок завершился вничью.


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