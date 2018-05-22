В Алматинском районном суде Астаны началась реализация пилотного проекта «Примирительные процедуры в суде»

За неделю работы в рамках проекта 10 супружеских пар отказались от расторжения брака и примирились до начала судебных разбирательств, сохранив семьи с несовершеннолетними детьми.

Утверждены медиативные соглашения по 9 гражданским спорам о возмещении ущерба вследствие дорожно-транспортного происшествия, трудовых конфликтах, истребовании имущества и возмещении убытков, взыскании алиментов, расторжении договора и взыскании суммы, взыскании заработной платы и задатка.

Таким образом, с участием судьи-примирителя Айгуль Тагажаевой десятки граждан и юридических лиц, избрав путь диалога и внесудебного разрешения конфликта, смогли избавить себя и близких, а в некоторых случаях специалистов, экспертов и свидетелей от участия в длительных судебных заседаниях и процессуальных действиях.

По результатам анкетирования граждане оценили на «отлично» предлагаемую судом процедуру медиации. Некоторые из них отметили, что только в суде они открыли для себя преимущества медиации, поддержав идею безконфликтного общества и партнерства.