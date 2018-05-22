Разрешение споров (конфликтов) в порядке медиации

Конфликты и споры являются неотъемлемой частью жизни человека в обществе и для их разрешения все чаще люди обращаются в суд. Право обращения за защитой своих нарушенных прав и охраняемых законом интересов закреплено в Конституции РК.

Однако во всех ли случаях следует обращаться в суд и насколько такой способ защиты своих нарушенных прав и свобод позволяет достичь взаимоприемлемого результата.

С середины ХХ столетия в мировой практике разрешения конфликтов получила распространение медиация, как альтернативная форма разрешения споров с участием третьей стороны-медиатора, основанная на принципах добровольности участия в процедуре, беспристрастности и нейтральности со стороны медиатора, конфиденциальности, прозрачности, принятия и уважения сторон медиатором и сторонами друг друга.

Вследствие законодательного закрепления медиации она получила широкое распространение в США, где вся система права направлена на добровольное разрешение споров в досудебном порядке. Законодательное закрепление медиации нашло место в странах Евросоюза. Комиссией ООН по международному торговому праву разработан Типовой закон о медиации.

В истории казахского народа одним из глобальных достижений является суд биев, основанный на принципах неподкупности и справедливости судей и в большей своей части ориентированного на примирение сторон.

Академик Салык Зиманов в своей книге «Казахский суд биев - уникальная судебная система» написал: «Казахский суд решал споры и разногласия, с которыми обращались к нему стороны, исходя из важности обеспечения примирения сторон и мира между ними, единения и обеспечения единства внутри и в сферах общежития, исходя из необходимости искоренения не столько личных, сколько пороков общественного значения.

Востребованность этого опыта подтверждают реалии современной жизни.

В своем выступлении на расширенном совещании судей Верховного суда РК по итогам отправления правосудия за 2017 год Председатель Верховного Суда РК Асанов Ж. представил судьям семь задач правосудия или как он их назвал, «камней» правосудия. Одной из приоритетных задач определенных Председателем Верховного Суда является эффективность правосудия, напрямую зависящая от количества рассматриваемых в суде споров, которое в свою очередь влияет на качество правосудия.

В этой части Верховным Судом РК принимается ряд системных мер по повышению эффективности правосудия, в том числе направленных на популяризацию примирительных процедур.

Законодательное закрепление института примирительных процедур (Глава 17 ГПК, Закон РК «О медиации»), включающих в себя урегулирование спора путем заключения мирового соглашения, с применением медиации или партисипативной процедуры позволило определить данный институт как самостоятельный способ урегулирования споров, при котором каждая из сторон может получить свою выгоду, что в конечном итоге должно привести к снижению количества рассматриваемых в суде споров.

Как было указанно выше, в мировой практике широкое распространение получила медиация, которая применяется в самых различных ситуациях, через которую проходят 30-40 % всех споров, из которых положительный результат достигается в 85% случаев.

Так что же такое медиация и в чем ее преимущество при разрешении споров?

Медиация (от лат. mediare-посредничать) - форма внесудебного разрешения споров с помощью медиатора и является одной из форм альтернативного разрешения споров.

Проведение медиации позволяет сторонам, участвующим в конфликте самостоятельно прийти к взаимовыгодному решению используя знания и опыт медиатора - профессионального посредника, выступающего третьей стороной при разрешении спора и помогающего оппонентам достигнуть соглашения.

По своему смыслу процедура медиации, в отличие от рассмотрения дела в суде при котором суд в строгом соответствии с законом оценивает обоснованность претензий сторон и, исходя из этого, определяет, какие действия надлежит совершить стороне, направлена на поиск компромисса между сторонами и также в рамках закона всестороннего, взаимовыгодного урегулирования конфликта. Именно достижение взаимовыгодного соглашения об урегулировании конфликта является отличительной чертой медиации от судебного разрешения спора. Другими не маловажными достоинствами медиации являются существенно низкий уровень расходов, а также экономия времени.

Как отмечал Брайан Трейси - один из ведущих специалистов Америки в области развития человеческого потенциала и персонального роста, самой ценной формой интеллекта в нашем обществе, той за которую больше всего платят и которая приносит вам максимум счастья, является «социальный интеллект». Он определяется как умение эффективно договариваться и общаться с другими людьми в самых разных ситуациях.

Судья Темиртауского городского суда Махметов Е.Ж.