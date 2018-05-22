Казахстанцам облегчат выход на пенсию

Пенсионеры будут обращаться за назначением пенсионных выплат в единую точку.

Процесс получения пенсионных выплат облегчат в Казахстане с июля текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, выступая на заседании Правительства напомнила, что по достижению пенсионного возраста гражданин имеет право на получение четырех видов выплат - государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионную выплату по возрасту, пенсионную выплату из ЕНПФ, а также выплату госгарантий.

«В этой связи ему сегодня приходится обращаться в несколько инстанций, допустим, в отделение госкорпорации «Правительство для граждан» два раза за назначением базовой солидарной пенсии с двумя заявлениями, а через месяц после их назначений - по вопросу государственных гарантий с одним заявлением. (...) С июля текущего года этот порядок значительно упростится», - отметила она.

По ее словам, граждане, достигшие пенсионного возраста, будут обращаться за назначением пенсионных выплат в единую точку - госкорпорацию. Весь спектр услуг по назначению трех видов выплат будет оказываться на основании всего одного заявления с приложением минимального перечня документа.

«Из имеющихся информационных систем госорганов сведения будут использоваться автоматически. Выплата госгарантий будет производиться в беззаявительном порядке, то есть размер выплаты будет рассчитан автоматически, зачислен на счет услугополучателя. При этом все виды выплат будут производиться одновременно и на один банковский счет, тогда как сейчас они осуществляются из разных источников, в различные даты и в разные счета получателей», - отметила она.

Министр сообщила, что это нововведение коснется порядка 70% пенсионеров от общего числа людей, достигающих пенсионного возраста

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