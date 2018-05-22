Помощник президента провел консультации с руководством делегаций КНР и Индии

Особое внимание было уделено ознакомлению участников форума с выдвинутой Казахстаном инициативой.

В Пекине состоялась тринадцатая встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской Организации сотрудничества, передает Zakon.kzсо ссылкой на официальный сайт президента РК.

Основной темой повестки дня стало обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму. Помимо выступлений глав делегаций был заслушан доклад Генерального секретаря ШОС Р.Алимова и Директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоева о результатах работы за 2017 год.

Выступавшие сообщили о мерах, принимаемых компетентными органами своих государств в рамках ШОС и на национальном уровне по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, киберпреступностью и кибертерроризмом.

Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Н.Ермекбаев в своём докладе информировал о предпринимаемых нашим государством мерах по объединению усилий мирового сообщества под эгидой ООН в целях противодействия угрозам терроризма и экстремизма.

Особое внимание было уделено ознакомлению участников форума с выдвинутой Казахстаном инициативой о запуске проекта Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

Целью этой инициативы является достижение к 2045 году, то есть к столетнему юбилею ООН, мира, свободного от терроризма, и создание широкой международной коалиции стран-партнёров.

Руководитель казахстанской делегации призвал компетентные органы государств - членов ШОС активизировать сотрудничество по противодействию угрозам и вызовам в информационном пространстве, борьбе с вредоносным использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе в террористических и криминальных целях.

Н.Ермекбаев поддержал реализуемые компетентными органами государств-членов ШОС совместные меры в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и призвал к углублению взаимодействия с другими международными структурами, прежде всего, действующими под эгидой ООН, в частности, с УНП ООН и ЦАРИКЦ.

Особенностью пекинской встречи секретарей советов безопасности стало расширение формата участников за счёт вступивших в ШОС в 2017 году новых членов - Индии и Пакистана.

Руководители делегаций, участвовавших в мероприятии, были приняты Председателем КНР Си Цзиньпинем.

На полях встречи секретарей совбезов также были проведены двусторонние консультации Н.Ермекбаева с руководством делегаций КНР и Индии.