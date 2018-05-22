Китай готов вложить в казахстанские дороги миллионы долларов

Головной офис совместного казахстанско-китайского фонда прямых инвестиций будет расположен в Астане, и 75% денег будет вложено в казахстанские компании.

На сегодняшней пресс-конференции по итогам деятельности АО «Казына Капитал Менеджмент» руководство фонда, объединяющего 13 фондов прямых инвестиций, рассказало о том, как им удалось за год от негативной рентабельности перейти к четырехкратному увеличению прогнозных показателей прибыли. В частности, чистый доход компании за 2017 год составил 3 миллиарда тенге, против запланированных 706 миллионов.

- Были оптимизированы все затраты, в 2017 году произошла перезагрузка деятельности ККМ. Был увеличен инвестиционный портфель, а также выросла доля инвестиций в проекты нашей страны. В различные сектора казахстанской экономики, включая автоматизацию, роботизацию в горнорудной промышленности, в проекты в сфере медиаиндустрии, АПК, а также обрабатывающей промышленности мы инвестировали 6,6 миллиардов тенге. Хотелось бы отметить, что по итогам первого квартала 2018 года мы продолжаем динамику. Например, инвестиции фондов прямых инвестиций ККМ, а также инвестиционный портфель превысили плановые показатели на 21%, - рассказал глава АО «Казына Капитал Менеджмент» Аскар Достияров.

Также он поделился планами компании на ближайшее время. Так, совсем скоро начнет работу новый казастанско-китайский инвестиционный фонд Eurasian Nurly Investment Fund. Предполагается, что на очередном заседании ШОС, которое состоится через две недели, будет подписано соглашение о создании данного фонда. Капитализация Eurasian Nurly Investment Fund – 400 миллионов долларов, и 75% этих денег будет инвестировано в проекты нашей страны. Как прогнозируют менеджеры АО «ККМ», в основном это будут проекты в рамках программы «Один пояс – один путь», связанные с реализацией транзитного потенциала нашей страны путем строительства логистической инфраструктуры.

- Наши инвестиции в данный фонд составляют всего 30 миллионов долларов. То есть, мы, по сути, создаем очень большой фонд, в который инвестируем всего 7%. Для нас большое достижение, что мы повысили заинтересованность китайских инвесторов в казахстанские проекты, - с гордостью рассказал Аскар Достияров.

Так как основная финансовая деятельность нового фонда будет сосредоточена в Казахстане, головной офис компании будет базироваться в Астане. Вместе с тем свое участие в фонде подтвердили не менее семи крупных государственных и частных инвесторов Китая. Поэтому еще один офис будет открыт в Пекине.

- Потом, возможно, откроется офис еще и в Гонконге, потому что мы нацелены на долгосрочную перспективу. Если казахстанские проекты будут развиваться и по своим показателям подходить под критерии листинга гонконгской фондовой биржи, мы бы хотели казахстанские проекты выводить на торговые площадки международных бирж, включая шанхайскую и гонконгскую, - рассказал о более отдаленных планах Аскар Достияров.

Кроме того, до конца года «Казына Капитал Менеджмент» планирует создать еще один венчурный фонд, но уже исключительно с привлечением тенге.

- Это даст возможность всем проектам, которые находятся в портфеле этого фонда, не оглядываясь по сторонам и не задумываясь о потенциальных рисках, связанных с обесцениванием национальной валюты, развиваться и увеличивать, расширять свой бизнес. Это также наш вклад в поддержку казахстанской экономики. Этот новый фонд, по нашим планам, также появится в этом году. На сегодняшний день мы разговариваем с потенциальными инвесторами, рассказываем про данный фонд и приглашаем принять участие в реализации данной инициативы, - рассказал Аскар Достияров.

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