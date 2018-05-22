В частности, регистрация в качестве пользователей в ИС осуществляется в соответствии с Правилами регистрации в качестве пользователей информационной системы органов государственных доходов, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2018 года № 321 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16596).

При таможенном декларировании в электронной форме в ИС графы ДТ заполняются в соответствии с Инструкцией, за исключением положений, предусмотренных настоящими Особенностями.

При таможенном декларировании в электронной форме товаров, вывозимых с таможенной территории Республики Казахстан, в графы ДТ вносятся сведения в соответствии с разделом III Инструкции, за исключением следующих особенностей:

1) графа 2. «Отправитель/Экспортер»

Дополнительно к установленным сведениям в правом верхнем углу графы после знака «№» указывается БИН/ИИН/УИН соответственно.

Если в качестве отправителя товаров выступает иностранное лицо, а также лицо, зарегистрированное в государстве-члене Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) ином, чем государство-член ЕАЭС, органу государственных доходов, которого подается ДТ, в правом верхнем углу графы указывается БИН/ИИН/УИН соответственно.

При этом если сведения, подлежащие заявлению в настоящей графе, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 ДТ, то такие сведения вносятся автоматически ИС с графы 14 ДТ;

2) графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»

Дополнительно к установленным сведениям в правом верхнем углу графы после знака «№» указывается БИН/ИИН/УИН соответственно.

Если в качестве лица, ответственного за финансовое урегулирование, выступает иностранное лицо, а также лицо, зарегистрированное в государстве-члене ЕАЭС ином, чем государство-член ЕАЭС, которому подается ДТ, в правом верхнем углу графы указывается БИН/ИИН/УИН соответственно.

При этом если сведения, подлежащие заявлению в настоящей графе, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 ДТ, то такие сведения вносятся автоматически ИС с графы 14 ДТ;

3) графа 43. «Код МОС»

В графе указывается «1»;

4) в графы 12, 43, 45 сведения вносятся в порядке, установленном для заполнения граф 12, 43, 45 ДТ раздела II Инструкции;

5) в графы 5, 7, 8, 13, 14, 30, 33, 38, 48, 49, 54 и графа «В» сведения вносятся в порядке, установленном для указанных граф главы 2 настоящих Особенностей.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, и действует по 31 декабря 2018 года.