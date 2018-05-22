Президент Узбекистана запретил бесплатные полиэтиленовые пакеты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запретил ввозить в страну полиэтиленовые пакеты. Он подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами», сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2019 года в торговле и сфере услуг будет запрещена бесплатная выдача полиэтиленовых пакетов.

Ввоз на территорию Республики Узбекистан пакетов из полимерных пленок (код по ТН ВЭД 3923 21 000 0, 3923 29 100 0, 3923 29 000), за исключением пакетов, ввозимых физическими лицами для собственных нужд при транспортировке и упаковке товаров и личных вещей, а также транзитного перемещения товаров в опломбированных грузовых отсеках.

Также в Узбекистане запрещают производить пакеты, если их толщина будет меньше 40 микрон. Исключение будет сделано лишь для той продукции, которая поставляет за границу.