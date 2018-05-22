Дружба на века

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин с официальным визитом посетил Российскую Федерацию.

В ходе состоявшихся в Москве встреч спикер Мажилиса провел переговоры с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, принял участие в 10-м заседании Межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Госдумой, а также в открытии выставки «Казахстан и Россия - дружба на века!».

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Парламентарии Казахстана и России намерены укреплять свое сотрудничество и задействовать весь потенциал для законодательной поддержки договоренностей лидеров двух стран Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Намерение развивать межпарламентский диалог подтвердили председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе состоявшихся переговоров.

Говоря об отношениях Казахстана и России, спикер Мажилиса подчеркнул, что динамика и содержание встреч на высшем уровне свидетельствуют об образцовом характере взаимодействия двух стран, которые являются стратегическими партнерами. Между государствами налажен доверительный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, развивается культурно-гуманитарное сотрудничество, что является, по словам председателя Мажилиса, результатом совместной эффективной работы лидеров Казахстана и России Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина, основанной на взаимопонимании и личной дружбе.

Председатель Государственной Думы подчеркнул важность этого первого за последние 10 лет официального визита делегации Мажилиса в Госдуму. По словам Вячеслава Володина, между Казахстаном и Россией очень насыщенная повестка дня, и встречи казахстанских и российских депутатов придадут импульс развитию межпарламентского сотрудничества.

Обсуждение актуальных вопросов казахстанско-российского взаимодействия было продолжено и на 10-м заседании Межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Государственной Думой, в работе которого также приняли Нурлан Нигматулин и Вячеслав Володин.

Юбилейная встреча казахстанских и российских депутатов стала ярким примером тесного и конструктивного взаимодействия парламентов двух стран.

На повестку дня были вынесены вопросы приграничного сотрудничества, сферы транспорта и логистики, развития инновационных производств и цифровизации экономики. В связи с этим Нурлан Нигматулин напомнил, что это является одной из задач, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана. Обсуждение же законодательных мер поддержки ускоренного развития собственных цифровых экономик и повышение их конкурентоспособности способствуют укреплению двустороннего стратегического партнерства.

А наглядно результаты добрососедских отношений двух стран запечатлила фотовыставка «Казахстан и Россия - дружба на века!», открыли которую в Государственной Думе спикеры палат парламентов Нурлан Нигматулин и Вячеслав Володин.

- И тематика, и материалы выставки говорят о большом историческом пути, который прошли Казахстан и Россия за 25 лет. Благодаря высочайшему уровню доверия глав наших государств Нурсултана Абишевича Назарбаева и Владимира Владимировича Путина Казахстан и Россия как самые близкие, как братские государства сегодня демонстрируют образец межгосударственного сотрудничества. Это залог наших нынешних и будущих успехов. И в этом большую роль играют межпарламентские связи. В наших интеграционных сообществах, на всех международных площадках и в двустороннем формате мы всегда понимаем, поддерживаем и реализуем все решения глав наших государств, - сказал Нурлан Нигматулин на открытии выставки.

Как отметил в своем приветственном слове председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, эта выставка - замечательная возможность вспомнить и оценить общую историю и планировать будущее.

- Если говорить о перспективах, они у нас большие. Этот визит показывает, что мы можем многое сделать, если будем выстраивать отношения в парламентском измерении. Формат работы нашей Межпалатной комиссии по сотрудничеству между Мажилисом и Государственной Думой очень актуален. Особенно с учетом того, что главы наших государств постоянно встречаются, принимают решения, и нашим парламентам важно обеспечить законодательную поддержку договоренностей глав наших стран, - сказал Вячеслав Володин.

На выставке представлены архивные фотографии первого и второго созыва Государственной Думы начала XX века, в работе которых принимали участие казахские депутаты.

В общей истории государств - страницы братства и героизма народов в годы Великой Отечественной войны, трудовых подвигов по освоению целины, старт с космодрома Байконур первого человека в космос.

Присутствовавшая на открытии выставки первая женщина-космонавт, а ныне депутат Государственной Думы Валентина Терешкова призналась в любви к Президенту Казахстана.

- Думаю, что жители нашей страны прежде всего с огромным уважением и любовью относятся к Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Я его очень люблю, потому что это великий государственный деятель, который заботится и о благосостоянии своего народа и очень трепетно относится к отношениям с Россией, - сказала Валентина Терешкова.

Выставка содержит уникальные фотографии, запечатлевшие историю установления отношений с первых дней независимости двух государств. На фотографиях - встречи Нурсултана Назарбаева с президентами России, подписание важнейших стратегических документов, выступление Лидера Казахстана в МГУ им. М. Ломоносова, где впервые была высказана идея о Евразийской интеграции. Представлены фотографии, отражающие многочисленные встречи лидеров двух государств и на различных международных площадках. Объектив фотокамер очень наглядно отразил всю динамику активных и результативных отношений двух стратегических партнеров - Казахстана и России.

- Идея Евразийства, которую высказывал Президент Нурсултан Назарбаев, - это уже не просто идея, это реализованная программа. Мы должны помнить, что без Евразийского союза ни у кого из нас нет уверенного, устойчивого будущего. Поэтому приятно, что Государственная Дума и Мажилис Парламента Казахстана работают над реализацией этой идеи, - сказал руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадий Зюганов.

Отдельное внимание уделено символу независимого Казахстана - Астане. Этот стенд вызвал повышенный интерес у гостей выставки. Фотографии запечатлели динамику возведения города и красоту, которой может гордиться молодая столица к своему 20-летнему юбилею.

- Назарбаев - это Лидер, потому что многие перемены, которые происходят у вас в стране, связаны с именем вашего Президента. Это касается, конечно, и Астаны. Я помню, что там было, потому что я бывал там ранее, и что сейчас. Это же город-сказка, - поделился своим мнением депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров.

Автор: Маулен Арманов