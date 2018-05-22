В частности, внесены следующие изменения:

в пункте 2:

подпункт 1) изложен в следующей редакции:

«1) участники Программы - безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с предпринимательским потенциалом, начинающие и действующие предприниматели, сельскохозяйственные кооперативы и их члены, крестьянские и фермерские хозяйства, сокращаемый работник, не достигший пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», являющиеся получателями кредита/микрокредита по договору о предоставлении кредита/микрокредита;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) действующий предприниматель - предприниматель, срок государственной регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения в банки второго уровня/микрофинансовые организации за кредитом/микрокредитом более трех лет;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) стартовый бизнес (стартап проект) - бизнес-проекты участников Программы, срок государственной регистрации которых в качестве юридического лица/оформления статуса индивидуального предпринимателя составляет на момент обращения к кредитору за кредитом/микрокредитом менее одного года;»;

подпункт 2) пункта 3 изложен в следующей редакции:

«2) целевое назначение бюджетного кредита - размещение средств в кредиторах для дальнейшего финансирования участников Программы, реализующих или планирующих реализовать проекты в городах, моногородах Республики Казахстан;»;

в пункте 4:

подпункт 1) изложен в следующей редакции:

«1) заем предоставляется сроком не более 7 (семи) лет, под 1% годовых с целевым назначением финансирование проектов участников Программы, в том числе проектов начинающих предпринимателей, действующих предпринимателей, которые реализуются и/или планируется реализовать в городах, моногородах Республики Казахстан;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) срок освоения кредиторами размещенных средств 6 (шесть) месяцев с даты заключения кредитного соглашения;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) в случаях нецелевого использования, полного или частичного неосвоения кредиторами размещаемых средств, и/или при наступлении иных случаев, предусмотренных кредитным соглашением, организация микрокредитования применяет в отношении кредиторов меры согласно условиям кредитного соглашения, в том числе вправе инициировать вопрос досрочного расторжения кредитного соглашения и (или) отзыва размещенных средств с дальнейшим их перераспределением среди других кредиторов. Перераспределение отозванных, а также досрочно погашенных кредиторами средств осуществляется среди кредиторов на основании решения организации микрокредитования при условии, что перераспределяемые средства будут использованы в регионах, на которые средства изначально выделялись;»;

пункты 5, 6 и 7 изложены в следующей редакции:

«5. Кредиты/микрокредиты предоставляются кредиторами участникам Программы, в том числе начинающим предпринимателям, действующим предпринимателям, реализующим или планирующим реализовать проекты в городах, моногородах Республики Казахстан, кроме малых городов, без учета места их регистрации в качестве субъекта малого предпринимательства.

6. Кредиты/микрокредиты для начинающих предпринимателей выдаются после защиты бизнес-проектов в рамках прохождения ими курсов обучения основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках первого направления Программы, либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках других программ в течение последних 24 месяцев с даты получения сертификата, предшествующих дате обращения участников Программы за кредитом/микрокредитом.

7. Кредиты/микрокредиты для участников Программы (за исключением начинающих предпринимателей) предоставляются при условии создания новых постоянных рабочих мест. Кредиторы в договоре о предоставлении кредита/микрокредита в обязательном порядке указывают условие по созданию участником Программы новых постоянных рабочих мест.»;

пункт 9 изложен в следующей редакции:

«9. Кредиторы не менее 20 % от суммы кредитного соглашения направляют на финансирование стартового бизнеса (стартап проекта).»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.