Об изменениях правил валютного регулирования рассказал Д. Акишев

В частности, филиалы освобождены от регистрации валютных договоров и ограничений по целям покупки иностранной валюты.

Об изменениях правил валютного регулирования рассказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана (ЕвроБАК) в Алматы, передает Zakon.kz.

«В течение прошлого года мы активно взаимодействовали с иностранными инвесторами и, как мне кажется, совместными усилиями смогли найти компромиссные решения. Были максимально учтены интересы филиалов в части статуса резидентства и сохранены для них либеральные принципы валютного режима», - сказал Д.Акишев.

В частности, он отметил, что филиалы освобождены от регистрации валютных договоров и ограничений по целям покупки иностранной валюты. Филиалы вправе производить с другими филиалами и с материнской компанией расчеты в любой валюте.

«Единственным изменением является перевод их расчетов с казахстанскими резидентами на тенге. Мы считаем это логичным, так как компании, которые работают в Казахстане, являются субъектами нашей экономики и должны работать в соответствии с нашим национальным законодательством», - рассказал Д.Акишев.

В заключение глава Национального Банка Казахстана подчеркнул, что изменения не затрагивают компании, деятельность которых регулируется соглашениями, заключенными от имени государства. Они останутся в статусе нерезидента.

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