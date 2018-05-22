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Севара выступит на Star of Asia Almaty.kz

Акцент мероприятия будет сделан на красочность.

Фото : cafb.asia22 мая 2018, 15:14

В этом году Star of Aia Almaty.kz пройдет 16 и 17 июня на территории высокогорного катка «Медеу».

Как сообщают официальные страницы мероприятия в социальных сетях, на концерте будет выступать известная узбекская певица – Севара Назархан.

По задумке фестиваль интегрируется в пространство «Медеу» с помощью средств временной архитектуры, дизайна и новых медиа. Кроме того, акцент будет сделан на красочность, масштабность и профессионализм.

По словам организаторов, в этом году на сцену выйдут как новички, так и мэтры музыки. Помимо звезд казахстанской эстрады, зрителей ожидают выступления исполнителей из Южной Кореи, США, Японии, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.


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