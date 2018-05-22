Аким ЮКО встретился с делегацией Узбекистана

Наряду с этим, в ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений, а также проведение совместной систематической работы.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев в рамках Казахстанско-Узбекского бизнес-форума принял делегацию во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Адхам Икрамовым и заместителем министра внешней торговли Республики Узбекистан Сохибом Саифназаровым, передает пресс-служба акима ЮКО.

На встрече глава региона отметил, что первое заседание Делового Совета и совместный бизнес-форум проходит именно в нашей области в этот священный для мусульман всего мира в месяц Рамадан, а также выразил уверенность, что сегодняшняя встреча станет продолжением эффективного и плодотворного сотрудничества.

«Наша область граничит с Узбекистаном и это является очень важным фактором для региона и в целом для страны и предоставляет для нас большие возможности развивать двухсторонние отношения во всех сферах экономики. Главами государств Казахстана и Узбекистана 2018 год объявлен Годом Узбекистана в Казахстане. На сегодня между нашей областью и Узбекистаном активно развивается приграничное сотрудничество. 15-16 сентября 2017 года в Ташкенте состоялся Казахстанско-Узбекистанский бизнес-форум. В данном форуме приняли участие более 150 государственных и частных компаний из Южного Казахстана. В рамках форума между акиматом Южно-Казахстанской области и хокиматами Ташкентской, Сырдаринской и Джизакской областей были подписаны меморандумы о взаимопонимании в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений, а также проведение совместной систематической работы, направленной на увеличение товарооборота между двумя странами.

В свою очередь, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Адхам Икрамов выразил уверенность, что дружеские отношения двух стран, а также торгово-экономические отношения между предпринимателями Южного Казахстана и узбекскими предпринимателями будут укрепляться и в дальнейшем.

Следует подчеркнуть, Узбекистан является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Центральной Азии, внешнеторговый оборот между странами за I квартал 2018 года увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. До конца года, с учетом значительного потенциала в наращивании взаимного товарооборота, объем двусторонней торговли планируется довести до 3 млрд долл. США.

В завершении встречи аким области выразил готовность полностью поддержать инициативы узбекских компаний, направленных на развитие бизнеса в южном регионе.

Стоит отметить, 11-12 мая текущего года в Шымкенте прошла выставка продукции текстильной промышленности «Южный Казахстан-Узбекистан». В выставке приняли участие около 60 южноказахстанских и узбекистанских предприятий, занимающихся выпуском продукции в таких сферах, как лёгкая промышленность, текстиль, одежда и продукции из кожи, фармацевтика, мебель, сувениры, спортивные товары и игрушки.

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