Прямая трансляция ЕНТ обеспечивает доверие к процедуре тестирования - МОН РК

На сегодняшний день 60% аудиторий обеспечены камерами.

Сегодня в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и директор «Национального центра тестирования» МОН РК Рамазан Алимкулов ответили на вопросы журналистов об обновлении материально-технической базы аудиторий, в которых выпускники школ будут проходить Единое национальное тестирование (ЕНТ), передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Как отметил Асхат Аймагамбетов, на сегодняшний день 785 аудиторий (60%) обеспечены камерами. По остальным 40% аудиторий на уровне местных исполнительных органов проводятся конкурсные процедуры.

«Эта работа проводится ежегодно. В прошлом году часть камер, глушителей и металлоискателей была обновлена. Эти камеры имеют свойство выходить из строя. Поэтому когда мы говорим о глушителях (подавителях сотовой связи), камерах видеонаблюдения, то мы говорим о том, что эту материально-техническую базу необходимо обновлять. Некоторые из них уже пришли в негодность, некоторые не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются при проведении прямой трансляции», — проинформировал Асхат Аймагамбетов.

Также вице-министр отметил, что в этом году будет увеличено количество пунктов проведения ЕНТ, которые будут охвачены прямой трансляцией.

«Когда вся общественность видит как ребенок сдает тестирование, что в аудиторию никто не заходит, нет иных обстоятельств, я думаю, это обеспечивает прозрачность и доверие к самой процедуре тестирования», — считает А. Аймагамбетов.

По словам Рамазана Алимкулова, в 2018 году для проведения ЕНТ будет задействовано 1,5 тыс. аудиторий. Все они оснащены техническими средствами безопасности: 100% аудиторий обеспечены подавителями мобильной связи. При этом сегодня происходит замена глушителей мобильной связи с формата 3G на 4G.

«С прошлого года у нас установка — чтобы все аудитории были обеспечены стандартами 4G. На сегодняшний день 512 аудиторий не имеют подавителей мобильной связи стандарта 4G», — сказал Рамазан Алимкулов.

ЕНТ в Казахстане было внедрено в 2004 году как процедура, совмещающая итоговую государственную аттестацию выпускников школ и вступительные экзамены в вузы и колледжи республики. Участникам тестирования запрещено пользоваться любыми средствами связи, калькуляторами. В 2012 году впервые были установлены камеры видеонаблюдения во всех аудиториях, в которых проходило ЕНТ.

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