Как будут развивать фондовый рынок в РК - Д.Акишев

Предполагается оптимизация системы расчетов и регистрации сделок с финансовыми инструментами за счет создания единого учетного центра.

Национальный Банк совместно с правительством с прошлого года реализует план совместных действий по развитию фондового рынка. Упрощены процедуры выхода эмитентов на фондовый рынок и доступа к торгам для розничных инвесторов, существенно либерализована деятельность брокеров и расширены инвестиционных возможностей банковских холдингов. Об этом рассказал глава Нацбанка Данияр Акишев на встрече с представителями ЕвроБАК в Алматы, передает Zakon.kz.

По его словам, эти меры уже привели к оживлению торгов с ценными бумагами на KASE.

Как отметил Д.Акишев, предполагается оптимизация системы расчетов и регистрации сделок с финансовыми инструментами за счет создания единого учетного центра путем присоединения Единого регистратора ценных бумаг к Центральному депозитарий. Это позволит повысить эффективность инфраструктуры рынка, сократить время и издержки инвесторов на проведение операций с ценными бумагами.

«Формирование среды и механизмов функционирования фондового рынка с учетом передового международного опыта не будет эффективным без решения проблемы качества корпоративного управления. Необходимы надзор за корпоративными спорами и недобросовестной практикой, усиление роли независимых директоров, защита интересов акционеров и инвесторов в обществах», - рассказал Д.Акишев.

Он подчеркнул, что на данном мероприятии присутствуют компании с исключительно высокими корпоративными стандартами.

«К сожалению, за пределами данной площадки таких организаций не много, не скажу, что их нет, но их недостаточно. Во многом компании - потенциальные эмитенты ценных бумаг не готовы внедрять передовые практики корпоративного управления и раскрывать корпоративную информацию, не готовы меняться, хотя мир вокруг изменяется достаточно быстро. Я считаю, что ваш опыт мог бы стать хорошим примером для других отечественных компаний», - прокомментировал он.

В заключение Д.Акишев добавил, что Национальный Банк открыт для диалога и готов рассматривать предложения и замечания бизнеса, включая иностранных инвесторов, обсуждая позиции, которые, по мнению инвесторов, могут усложнить процесс привлечения инвестиций.