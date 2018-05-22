В Астане Уполномоченный по правам человека в РК презентовал отчет о своей деятельности за 2017 год

Сегодня в Астане состоялась презентация Отчета о деятельности Омбудсмена за 2017 год.

В мероприятии, организованном учреждением Омбудсмена при поддержке регионального представительства управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии и офиса программ ОБСЕ в Астане, приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, представители Администрации Президента, Конституционного Совета, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, других государственных органов и гражданского общества, а также дипломатического корпуса и международных организаций.

В ходе презентации Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров представил обзор ситуации с правами человека в Казахстане, основанный на анализе рассмотренных жалоб и обращений граждан, результатов мониторинговой деятельности, а также взаимодействия с государственными органами, международными и неправительственными правозащитными организациями.

Итоги работы национального правозащитного учреждения за прошедший год свидетельствуют о повышении эффективности вышеуказанного взаимодействия и медиаторской роли Омбудсмена в этом процессе.

В данном контексте было отмечено закрепление статуса Уполномоченного по правам человека в Конституции РК, позволившее существенно укрепить роль его учреждения в правовой системе страны и расширить возможности для реализации его мандата.

В 2017 году учреждением Омбудсмена было рассмотрено 1474 индивидуальных и коллективных обращений от физических и юридических лиц.

В сравнении с предыдущим годом отмечен существенный рост обращений граждан, связанных с действиями правоохранительных и пенитенциарных органов (38,2%), несогласием с решениями судов (23,6 %), а также нарушением жилищных, трудовых прав (10,6 %).

В целом, в 20,7 % случаев учреждению Омбудсмена удалось восстановить права граждан, нарушение которых было подтверждено в ходе рассмотрения обращений.

В 2017 году в рамках Национального превентивного механизма, при координирующей роли Омбудсмена, осуществлен мониторинг более 500 учреждений по всему Казахстану.

По итогам каждого посещения администрации подмандатных учреждений и заинтересованным государственным органам были представлены соответствующие рекомендации.

Мониторинговая деятельность Омбудсмена в 2017 году была особо акцентирована на визиты в социальные учреждения: дома ребенка, психоневрологические диспансеры, дома престарелых, кризисные центры.

Важным инструментом правозащитной деятельности Омбудсмена явились его публичные обращения по правозащитным вопросам, получившим широкий общественный резонанс, в том числе связанным с деинституционализацией детских учреждений в процессе развития патроната и опеки над детьми; обеспечением прав инвалидов и пожилых людей; защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; некорректным распределением государственных образовательных грантов среди выпускников школ; порядком введения в действие временной регистрации граждан по месту жительства.