В Казахстане упростят процесс оформления инвалидности

Переход на новую систему по всей стране будет осуществлен в 2019 году.

Министерство труда и социальной защиты населения РК значительно упрощает процесс получения инвалидности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на заседании Правительства министр Мадина Абылкасымова рассказала, что в настоящее время для установления инвалидности гражданин проходит большой путь.

«После наблюдения в поликлинике и направлении его врачом на медико-социальную экспертизу, он должен обратиться к нам с пакетом документов в порядке живой очереди. После получения результатов медико-социальной экспертизы услугополучатель обращается в государственный органы для назначения пособий и реабилитационных мероприятий. Теперь же планируется кардинально изменить подход к оказанию услуг для лиц с инвалидностью», - рассказала она.

Во-первых, как отметила министр, предусматривается заочная освидетельствование без личного обращения самого услугополучателя и без заявления. Проактивным способом на основании данных, поступающих из информационных систем здравоохранения, решение об инвалидности будет приниматься удаленно несколькими независимыми экспертами без территориальной привязки к заявителю.

«Совместно с Минздравом будет подготовлена информационная система, которая будет передаваться в цифровом формате, к примеру, УЗИ-диагностика, рентген, электрокардиограмма или другое», - отметила министр.

По информации Минтруда, в текущем году пилот завершится в четырех регионах страны - Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях. Повсеместный переход будет осуществлен в 2019 году.

Во-вторых, рассказала министр, после установления инвалидности лицам с инвалидностью без их обращения и заявления будет назначаться гарантированное государственное пособие по инвалидности из бюджета и социальные выплаты по утрате трудоспособности с Государственного фонда социального страхования.

«Информирование услугополучателя о результатах экспертизы, разработанных реабилитационных мероприятиях, будет происходить посредством SMS-сообщений. В том же формате будет происходить получение сведений от самого услугополучателя, к примеру, о номере банковского счета», - отметила она.

В-третьих, проинформировала глава Минтруда, предусматривается совершенствование системы социального обслуживания путем внедрения портала социальных услуг.

«В настоящее время из-за множества административных процедур и проведения процедур госзакупок, сроки обеспечения техническими средствами и социальными услугами реабилитации колеблются от 7 дней до 18 месяцев. Поэтому сегодня много нареканий со стороны лиц с инвалидностью не только к срокам обеспечения, но и качеству выдаваемых средств реабилитации, так как механизм госзакупок приводит к тому, что невозможно приобрести качественную услугу по низкой цене», - пояснила она.

По ее словам, портал социальных услуг позволит лицам с инвалидностью самостоятельно выбрать поставщика технических средств и услуг реабилитации с учетом своих индивидуальных потребностей из реестра поставщиков.

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