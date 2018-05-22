Россиянина в межгосударственном розыске задержала казахстанская полиция

Мужчина подозревается в серии краж на территории России.

Россиянина, находящего в межгосударственном розыске, задержали акмолинские полицейские, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона. Мужчина подозревается в серии краж на территории соседнего государства.

"В Кокшетау в рамках спецоперации "Нелегал", полицейскими задержан гражданин Российской Федерации, который находился в межгосударственном розыске по пяти эпизодам краж. Подозреваемого разыскивали коллеги из УМВД России по Белгородской области", - сообщили полицейские.

На допросе подозреваемый пытался ввести полицейских в заблуждение, представившись именем своего покойного друга. Однако после дактилоскопической экспертизы выяснилась его настоящая личность. Интересно, что при задержании у него были повреждены подушечки пальцев. По словам подозреваемого, он намеренно повредил себе руки, чтобы было невозможно установить личность по отпечаткам пальцев.

После проведенной экспертизы выяснилось, что мужчина является гражданином России 1988 года рождения, и находится в межгосударственном розыске. Как выяснилось, границу Казахстана подозреваемый незаконно пересек еще в марте 2018 года. После чего два месяца скрывался от правосудия. Установлено, что задержанный ранее уже был судим за совершение тяжкого преступления.

Вскоре россиянина депортируют на родину.

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