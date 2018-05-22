Аким Кызылординской области рассказал, как реализуется программа «Рухани жаңғыру»

В рамках реализации Программы в Кызылординской области было организовано свыше 600 различных мероприятий и реализовано 79 проектов.

Программная статья Президента РК Н. Назарбаева «Рухани жаңғыру» является идейной платформой, призванной стать основой для качественного преобразования всей страны. О том, как реализуется программа модернизации общественного сознания на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, рассказал аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, передает Zakon.kz.



«В рамках реализации Программы в Кызылординской области было организовано свыше 600 различных мероприятий и реализовано 79 проектов»,- отчитался аким.

По словам Кушербаева, левобережье города застраивается активными темпами. Уже построен Центр духовного возрождения, воссозданный по чертежам бывшего здания Казахского центрального исполнительного комитета, где в 1925 году было принято историческое решение о переименовании этноса в «казахи». По поручению Президента РК Н.А.Назарбаева была произведена его полная реконструкция со строительством центра паломничества.

В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» и проекта «Сакральная география Казахстана» в программу были внесены 12 общенациональных объектов и 35 историко-культурных памятников области. В настоящее время в регионе разрабатывается карта 150 памятников республиканского и местного значения в 3D формате.

По словам акима 9 объектов культурного наследия кызылординской области войдут в список наследия ЮНЕСКО. Это мемориал Коркыт Ата, средневековые города Жент, Сыганак, Жанкент, Кескенкуйик, древние городища Чирик-Рабат, Бабиш Молла, культурный памятник Жетиасар, петроглифы Саускандык.

«Особый интерес у отечественных и зарубежных туристов вызывает Мемориальный комплекс Коркыт ата и этноаул, расположенные на территории Кармакшинского района. Мы провели большую работу по включению наших исторических объектов в список мирового культурного наследия. В 2019 году они могут стать наравне с такими уже известными памятниками как Тадж-Махал и египетские пирамиды», – сказал Кушербаев.

В Кызылординском государственном университете им.Коркыт Ата открыта кафедра «Рухани жаңғыру», введены такие дисциплины как «Национальная идея Маңгілік Ел и национальные традиции» и «Основы современной цивилизации». В областном историко-краеведческом музее был открыт зал «Қасиетті Қазақстан және археология», полностью обновлены экспозиции 12 музеев региона.

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