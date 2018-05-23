Обжалование результатов проверки и действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов

ДГД по Актюбинской области сообщает, что в соответствии со статьей 177 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налогоплательщик вправе обжаловать уведомление о результатах налоговой проверки в суд. Налогоплательщик (налоговый агент) вправе обратиться с жалобой в уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня вручения налогоплательщику (налоговому агенту) уведомления. При этом копия жалобы должна быть направлена налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговые органы, проводившие налоговую проверку и рассматривавшие возражения налогоплательщика (налогового агента) к предварительному акту налоговой проверки. Датой подачи жалобы в уполномоченный орган в зависимости от способа подачи являются:

1) в явочном порядке - дата регистрации жалобы уполномоченным органом;

2) по почте - дата отметки о приеме почтовой или иной организацией связи.

Налогоплательщик (налоговый агент), подавший жалобу в уполномоченный орган, до принятия решения по этой жалобе может ее отозвать на основании своего письменного заявления. Жалоба налогоплательщика (налогового агента) подается в письменной форме. В жалобе должны быть указаны:

1) наименование уполномоченного органа, в который подается жалоба;

2) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) либо полное наименование лица, подающего жалобу, его место жительства (место нахождения);

3) идентификационный номер;

4) наименование налогового органа, проводившего налоговую проверку;

5) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6) дата подписания жалобы налогоплательщиком (налоговым агентом);

7) перечень прилагаемых документов.

Жалоба подписывается налогоплательщиком (налоговым агентом) либо лицом, являющимся его представителем.

По жалобе налогоплательщика (налогового агента) выносится мотивированное решение в срок не более тридцати рабочих дней с даты регистрации жалобы, а по жалобам налогоплательщиков, подлежащих налоговому мониторингу, - не более сорока пяти рабочих дней с даты регистрации жалобы. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы налогоплательщика (налогового агента) вправе назначить тематическую проверку, а также повторную тематическую проверку. Жалоба рассматривается в пределах, обжалуемых налогоплательщиком (налоговым агентом) вопросов. В случае представления налогоплательщиком (налоговым агентом) к рассмотрению жалобы документов, не представлявшихся им в ходе налоговой проверки, уполномоченный орган вправе устанавливать достоверность таких документов в ходе тематической и (или) повторной тематической проверок. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы налогоплательщика (налогового агента) в случае необходимости вправе:

1) направлять запросы налогоплательщику (налоговому агенту) и (или) в налоговые органы, проводившие налоговую проверку и рассматривавшие возражения налогоплательщика (налогового агента) к предварительному акту налоговой проверки, о предоставлении в письменной форме дополнительной информации либо пояснения по вопросам, изложенным в жалобе;

2) направлять запросы в государственные органы, соответствующие органы иностранных государств и иные организации по вопросам, находящимся в компетенции таких органов и организаций;

3) проводить встречи с налогоплательщиком (налоговым агентом) по вопросам, изложенным в жалобе;

4) запрашивать у сотрудников налоговых органов, принимавших участие в проведении налоговой проверки и рассматривавших возражения налогоплательщика (налогового агента) к предварительному акту налоговой проверки, дополнительную информацию и (или) пояснения по возникшим вопросам.

Запрещаются вмешательство в деятельность уполномоченного органа при осуществлении им своих полномочий по рассмотрению жалобы и оказание какого-либо воздействия на лиц, причастных к рассмотрению жалобы.

Для рассмотрения жалоб на уведомление о результатах проверки уполномоченный орган создает апелляционную комиссию. Состав и положение об апелляционной комиссии определяются уполномоченным органом. По окончании рассмотрения жалобы уполномоченный орган выносит мотивированное решение с учетом решения апелляционной комиссии. По итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки уполномоченным органом выносится одно из следующих решений:

1) оставить обжалуемое уведомление о результатах проверки без изменения, а жалобу без удовлетворения;

2) отменить обжалуемое уведомление о результатах проверки полностью или в части.

Решение по жалобе в письменной форме направляется по почте заказным письмом с уведомлением или вручается налогоплательщику (налоговому агенту) под роспись, а копия - в налоговые органы, проводившие налоговую проверку и рассматривавшие возражения налогоплательщика (налогового агента) к предварительному акту налоговой проверки. В случае отмены по результатам рассмотрения жалобы обжалуемого уведомления в части налоговый орган, проводивший налоговую проверку, выносит уведомление об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки и направляет его налогоплательщику (налоговому агенту).

Срок рассмотрения жалобы приостанавливается в следующих случаях:

1) проведения тематической и повторной тематической проверок.

2) направления запроса в государственные органы, соответствующие органы иностранных государств и иные организации по вопросам, находящимся в компетенции таких органов и организаций.

О приостановлении срока рассмотрения жалобы уполномоченный орган в письменной форме извещает налогоплательщика (налогового агента) с указанием причин приостановления в течение трех рабочих дней со дня назначения проверки и (или) направления запроса.

Срок рассмотрения жалобы продлевается в следующих случаях:

1) представления налогоплательщиком (налоговым агентом) дополнения (дополнений) к жалобе - на пятнадцать рабочих дней.

2) уполномоченным органом при необходимости дополнительного изучения обжалуемого вопроса - до девяноста рабочих дней.

В случае продления срока рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим подпунктом уполномоченным органом налогоплательщику (налоговому агенту) в течение трех рабочих дней со дня продления срока рассмотрения жалобы направляется извещение.

В решении уполномоченного органа по результатам рассмотрения жалобы должны быть указаны:

1) дата принятия решения;

2) наименование уполномоченного органа, в который направлена жалоба налогоплательщика (налогового агента);

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) либо полное наименование налогоплательщика (налогового агента), подавшего жалобу;

4) идентификационный номер налогоплательщика (налогового агента);

5) краткое содержание обжалуемого уведомления о результатах проверки;

6) суть жалобы;

7) обоснование со ссылкой на нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, и (или) законодательства Республики Казахстан, которыми уполномоченный орган руководствовался при вынесении решения по жалобе.

Подача жалобы (заявления) налогоплательщиком (налоговым агентом) в уполномоченный орган или суд приостанавливает исполнение уведомления о результатах проверки в обжалуемой части. При подаче жалобы в уполномоченный орган исполнение уведомления о результатах проверки в обжалуемой части приостанавливается до вынесения решения по жалобе. В случае подачи налогоплательщиком (налоговым агентом) заявления в суд исполнение уведомления о результатах проверки в обжалуемой части приостанавливается со дня принятия судом заявления к производству до вступления в законную силу судебного акта. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы налогоплательщика (налогового агента) в случае необходимости вправе назначить тематическую проверку. Документ о назначении тематической проверки оформляется в письменной форме с указанием вопросов, подлежащих проверке. При этом проведение тематической проверки не может быть поручено налоговому органу, проводившему налоговую проверку, результаты которой обжалуются, за исключением случая, когда обжалуемая налоговая проверка была проведена уполномоченным налоговым органом. При этом тематическая проверка должна быть начата не позднее десяти рабочих дней с даты получения налоговым органом документа о проведении такой проверки. При недостаточной ясности или полноте данных, а также возникновении новых вопросов в отношении ранее проверенных в ходе тематической проверки обстоятельств и документов уполномоченный орган вправе назначить ее повторно. Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится с учетом результатов тематической и (или) повторной тематической проверок. При этом в случае несогласия уполномоченного органа с результатами таких проверок он вправе не учитывать их при принятии решения по жалобе, однако такое несогласие должно быть мотивированным.

Налогоплательщик и налоговый агент имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов вышестоящему налоговому органу или в суд.