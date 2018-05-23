Актобе утопает в мусоре

Накануне сотрудники одного из предприятий по благоустройству города не вышли на работу.

Актюбинцы жалуются на горы мусора, которые не успевают разгребать коммунальщики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Накануне сотрудники одного из предприятий по благоустройству города не вышли на работу. Проблема в том, что людям уже 2 месяца не выплачивают деньги, а спецтехника простаивает. Материальные проблемы у сотрудников ТОО «Актобе таза кала» начались полгода назад. Сначала руководство компании перестало отчислять деньги в пенсионный фонд, а с апреля стали задерживать заработную плату. И в таком положении оказались почти 300 работников.

Сейчас долги по зарплате составляют около 15 миллионов тенге, пояснила главный бухгалтер предприятия. ТОО подлежит ликвидации. Долги по зарплате сотрудникам обещали выплатить до конца июня.

- Ситуация такая сейчас: идет ликвидация, счета все закрываются, если у нас все будет закрыто, этап будет такой - зарплата в первую очередь людям, потом налоги и дальше уже кредиторская задолженность, - прокомментировала главный бухгалтер ТОО «Актобе таза кала» Гульжан Сарбалдакова.

Официально компания перестала вывозить мусор с начала мая, после того, как этот вид работ передали другим подрядчикам. Акимат заключил с ними договор сроком на 5 лет. Актобе поделили на 10 участков и за каждым закрепили обслуживающую компанию. Но до сих пор ситуация не изменилась.

- Мы сейчас максимально стараемся следовать указаниям акима области, чтобы не было нигде завалов. И из-за этого нам приходится работать в усиленном режиме. У нас завалы, мы чуть ли не 24 часа в сутки работаем. Мусор такое дело, что каждый день копится, его, например, сегодня не заберешь, есть такие участки, то что в день чуть ли не 2 раза ездить надо, вывозить, - сказал руководитель ТОО «Управляющая компания №1» Талгат Кибаш.

Еще 10 мая аким области Бердыбек Сапарбаев поручил коммунальщикам совместными усилиями за 2 дня очистить Актобе от мусора. Но выполнение затянулось. Промежуточные итоги своей работы подрядчики предоставят уже к концу недели. Об этом сообщили в городском отделе ЖКХ. Обещали чиновники и пояснить причину ликвидации предприятия «Актобе таза кала».

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