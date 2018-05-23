ЕЭК принят ряд решений по вопросам торговли, интеграции, таможенного сотрудничества и агропромышленного комплекса

Вопросы торговли, интеграции, таможенного сотрудничества и агропромышленного комплекса рассматривались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), состоявшемся 22 мая, сообщает пресс-служба ЕЭК. Обнулены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на отдельные виды товаров с содержанием драгоценных металлов; утвержден пакет документов по информационному взаимодействию уполномоченных органов стран Союза и ЕЭК при формировании, ведении и использовании единого реестра сортов сельскохозяйственных растений, принят ряд других решений, направленных на углубление евразийской интеграции.

Члены Коллегии ЕЭК приняли решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) на отдельные виды сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов.

В частности, решение коснется серебра и золота в виде порошка, необработанных платины, родия, иридия и т.д. В соответствии с ранее принятым решением Коллегии ЕЭК на эти товары в 2017 году уже применялась нулевая ставка. Но сейчас на них действуют ставки от 3 до 15%.

Новая мера, которая вводится по 30 июня 2020 года включительно, будет способствовать развитию обрабатывающих и аффинажных предприятий, повышению загрузки их производственных мощностей и конкурентоспособности.

Утвержден пакет документов, который регламентирует информационное взаимодействие уполномоченных органов государств Союза и ЕЭК при формировании, ведении и использовании единого реестра сортов сельскохозяйственных растений.

В комплект технологических документов входят правила и регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами стран ЕАЭС и ЕЭК, описание форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для обмена информацией, а также порядок присоединения к общему процессу.

Решение Комиссии позволит унифицировать организационные и технические решения при создании, развитии и функционировании сегментов интегрированной информационной системы Союза. Повышение информированности производителей сельхозпродукции, государственных органов стран «пятёрки» и других заинтересованных лиц о сортах, допущенных или рекомендуемых к использованию в государствах-членах, положительно скажется на развитии общего рынка семян сельхозрастений.

Коллегия ЕЭК одобрила проекты двух меморандумов о взаимопонимании: между Комиссией и Латиноамериканской экономической системой, а также между ЕЭК и правительством Фарерских островов. Их планируется подписать в ближайшее время.

Принято решение уведомить Республику Беларусь о необходимости соблюдать право Союза. Причиной стали неравные условия взимания косвенных налогов: согласно Налоговому кодексу Беларуси в отношении производимой на ее территории продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства установлена ставка НДС в размере 10%. В то же время при ввозе отдельных видов продовольственных товаров из государств ЕАЭС, включая зерно, многие виды овощей, фруктов, отдельные виды продукции рыбоводства, применяется повышенная ставка НДС в размере 20%.

При этом в соответствии с Договором ЕАЭС ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров в государства-члены не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в том или ином государстве-члене.

Коллегия ЕЭК установила правила расчета дополнительных начислений при определении таможенной стоимости товаров. Согласно решению расходы, связанные с транспортировкой товаров, погрузкой, разгрузкой, перегрузкой, должны распределяться пропорционально весу товаров. Другие дополнительные начисления, в том числе вознаграждения посредникам, расходы на тару, упаковку, страховка, лицензионные платежи и т.п., при определении таможенной стоимости будут высчитываться пропорционально стоимости товаров.

Утверждено Положение об особенностях определения таможенной стоимости отходов. Речь идет об отходах, образовавшихся на таможенной территории Союза при переработке, переработке для внутреннего потребления, а также в результате ликвидации товаров.

Актуализированы классификаторы, используемые для заполнения таможенных документов. Среди них - классификаторы особенностей перемещения товаров, классификатор льгот по уплате таможенных платежей; видов документов и сведений; налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; валют. Соответствующие изменения будут внесены в решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года.