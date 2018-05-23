Большие маневры в Алматинской области. Силы ОДКБ отработали совместные действия

Было задействовано более 700 военнослужащих, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, а также до 5 единиц авиационной техники.

22 мая на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии Республики Казахстан прошла активная фаза тактико-специального учения «Кобальт-2018», с формированиями сил специального назначения Коллективных сил ОДКБ. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

В учении приняли участие подразделения (оперативные группы) государств - членов ОДКБ, руководящий состав полиции Республики Армения, внутренних войск МВД Республики Беларусь, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, МВД России, Национальной гвардии Республики Казахстан, МВД Казахстана, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и МВД Республики Таджикистан.

По замыслу учения были отработаны совместные действия коллективных сил по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

В масштабных маневрах было задействовано более 700 военнослужащих, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, а также до 5 единиц авиационной техники, более 500 единиц стрелкового и артиллерийского оружия. Активно использовалась для разведки беспилотные летательные аппараты.

В период активной фазы учения осуществлялось управление группировкой сил и средств ФССН КСОР при ведении самой специальной операции. Особенностью нынешнего учения явилось создание единого оперативного штаба по руководству данным учением.

Кроме того, впервые проведена командно-штабная тренировка с органами безопасности, которые входят в состав формирований сил специального назначения.

В целом учения проведены на высоком организационном уровне, ФССН КСОР ОДКБ показали высокую боеготовность и профессионализм. Об этом в своем выступлении на закрытии учения сказал генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

«Сегодня успешно завершено тактико-специальное учение «Кобальт-2018» с формированиями сил специальных операций. Проделана колоссальная работа, успешно отработаны учебно-боевые задачи по противодействию террористическим организациям. Это серьёзная подготовка для боевой работы в случае необходимости применения наших Коллективных сил», - сказал генсек ОДКБ.

«Мы, находясь в Республике Казахстан, планируем решить несколько важных задач, а именно: провести очередные межсессионные заседания Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане, которые запланированы на 23 и 24 мая, - пояснил он. - Структура и штат органа управления ФССН будет внесен на рассмотрение и утверждение предстоящего заседания Комитета секретарей совета безопасности ОДКБ».

Далее он отметил, что с учетом того, что борьба с терроризмом - приоритет организации, важно было отработать совместные действия спецподразделений государств при проведении специальной операции в Центрально-Азиатском регионе. На закрытии учения лучшие бойцы спецподразделений государств - участников Организации были награждены генеральным секретарем ОДКБ медалью «25 лет Договору о коллективной безопасности», ведомственными наградами Министерства внутренних дел и Национальной гвардии Республики Казахстан, а также ценными подарками.

«Сегодня ОДКБ обладает реальными возможностями для решения поставленных задач. За прошедшие годы организация зарекомендовала себя в качестве авторитетной и эффективной региональной структуры. Накоплен богатый опыт работы на принципах партнерства, открытости, взаимного уважения и доверия», - подытожил на закрытии учения «Кобальт-2018» генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

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