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Жителей американского городка предупредили о нападении зомби

Инцидент произошел в воскресенье вечером во время отключения электроэнергии.

Фото : Identity Magazine23 мая 2018, 06:20

Жителям города Лейк Уорт (штат Флорида, США) разослали экстренное предупреждение о зомби-апокалипсисе. Об этом сообщает Palm Beach Post.

Инцидент произошел в воскресенье вечером во время отключения электроэнергии в населенном пункте. По утверждению властей, при подобных инцидентах автоматически начинается рассылка уведомлений жителям, причем для каждого ЧП заготовлено отдельное сообщение.

«Кто-то внес правки, и получилось то, что вы видели. Кто-то добавил сообщение о вторжении зомби», — сказал официальный представитель мэрии Бер Керр, уточнив, что к этому не причастны работники или недавно уволившиеся сотрудники.

По его словам, в настоящее время система оповещения отключена, город начал собственное расследование.

14 января власти США случайно разослали жителям штата Гавайи сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. Американцам посоветовали в срочном порядке искать убежище. Спустя полчаса губернатор штата Дэвид Айдж извинился перед местными жителями, сославшись на ошибку во время проверки оборудования.

Источник: Lenta.ru


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