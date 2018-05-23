В Алматы на месте газгольдеров высаживают цветы

Демонтированные резервуары не отправятся на свалку. Им найдут применение в газовых хозяйствах города.

Вместо газгольдеров - цветочные клумбы. В Алматинских дворах продолжается демонтаж устаревших резервуаров. Уже к 10 июня, например, все работы завершатся в Алмалинском районе города, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Тяжелая техника работала во дворе дома 92 по улице Кожамкулова. Экскаватор в считанные минуты выкопал один из трех газовых резервуаров. В каждый из них вмещалось около трех кубов сжиженного топлива.

Во дворе дома по улице Гоголя, отжившие свой срок газовые емкости демонтировали накануне. Здесь уже разровняли землю и начали высаживать цветы.

«Сейчас, естественно, больше кислорода. Будет озеленение, сейчас будут цветы на этом месте. И для людей очень, конечно, приятно и, как говорится, каждому будет создавать настроение», - сказала председатель ПКСК «Центр» Сара Сагындыкова

Газгольдеры начали устанавливать в Алматы в 1962 году и только в 66-ом они были введены в эксплуатацию. После подачи в многоквартирные дома природного газа, емкости стали уже не нужны и, в какой-то мере, опасными для окружающих. Поскольку в более, чем 300 резервуарах еще оставался газовый конденсат. Последнее действующее оборудование коммунальщики законсервировали шесть лет назад.

«Было по Алмалинскому району 60 газгольдеров. Из них остались 15, которые еще вот убираются. До 10 июня, компания, которая выкупила, обещают до 10 июня вывести из района и заняться благоустройством тех мест, которые они вырыли ямы, полностью восстановлением заняться», - сообщил главный специалист отдела коммунального хозяйства Алмалинского района г. Алматы Даулет Ешмуратов.

По словам специалистов, все демонтированные резервуары не отправятся на свалку. Им найдут применение в газовых хозяйствах города.

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