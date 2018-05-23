"Золотой человек" прибыл в Баку

Заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева подчеркнула, что Азербайджан и Казахстан объединяют общие тюркские корни.

В Баку в рамках реализации международного выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» Национальный музей Казахстана и Национальный музей истории Азербайджана открыли совместную выставку «Наследие Великой Степи: шедевры ювелирного искусства», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посетители выставки имеют возможность ознакомиться с культурным наследием степного пояса Евразии эпохи раннего железа, главным экспонатом является «Золотой человек» - сакский воин в полном облачении, известный как символ Казахстана, найденный в Иссыкском кургане (коллекция золотых изделий VII-ІІІ вв. до н.э. из фондов Национального музея Казахстана). Все украшения костюма и головного убора вождя являются произведениями искусства и принадлежат к памятникам скифо-сибирского звериного стиля. Также представлена коллекция женских украшений из серебра из фондов Национального музея Казахстана, куда вошли более 170 предметов ювелирного искусства XIX - середины XX веков. Представляемые образцы - лишь малая часть золотых украшений, творений мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.

На открытии выставки посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев отметил, что зрители воочию увидят уникальное историческое наследие Великого степного пояса Евразии и главный экспонат «Золотой человек» или, как его еще иногда называют, «казахский Тутанхамон». С прошлого года он начал свое шествие по музеям мира, уже побывав в Беларуси и России. До 2021 года он будет представлен более чем в 12 странах мира.

Заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева подчеркнула, что Азербайджан и Казахстан объединяют общие тюркские корни, культура и традиции. Выставка продлится до 1 июля 2018 года. В 2018-2021 годы маршрут выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» включает Японию, Корею, Китай, Австрию, Францию, Россию и Соединенные штаты Америки.

В 2018 году будет представлен в Историческом музее провинции Шэньси (город Сиянь, КНР), в Гданьском Национальном музее (город Гданьск, Польша) и в Национальном музее Кореи (город Сеул, Корея). В 2019 году выставка запланирована в музеях Японии, Грузии, Великобритании, Испании и Турции. В 2020 году - в музеях США, Италии, Австрии, Франции и Германии. В 2021 году будет представлен в выставочных залах Объединения национальных музеев Гран-Пале (Франция) и в Художественном музее Австрии.

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