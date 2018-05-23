В Алматы выбрали Баян Сулу

В Алматы огласили результаты конкурса "Баян Сулу 2018".

В Алматы представили победительницу республиканского проекта "Народный Выбор Народного Образа Баян Сулу 2018". Ей стала 19-летняя Адинай Римхаш из Астаны, передаёт корреспондент BNews.kz.

Адинай Римхаш учится на 2 курсе Евразийского Национального университета им. Гумилёва в Астане на журналиста. В будущем девушка мечтает стать диктором новостей, а пока работает в театре "Астана Опера" в департаменте по обслуживанию зрителей. За народную красавицу казахстанцы отдали около 17 тысяч голосов.

"Меня очень поддержала моя семья, моя мама. Раньше я никогда не участвовала в подобных конкурсах, это мой первый опыт. Мне понравились условия тем, что здесь нет конкурса бикини. В целом, победа для меня - еще одно достижение в мою копилку и надеюсь, моя жизнь изменится в лучшую сторону. Хочу поблагодарить организаторов за конкурс. Здесь я обрела новую подругу, а все конкурсантки очень милые и добрые", - сказала Адинай Римхаш.

Победительница стала обладательницей автомобиля и стала лицом кондитерской марки "Баян Сулу" на один год. К слову, Адинай призналась, что водить авто она умеет, а права получит уже на днях.

Как рассказали жюри конкурса, в состав которого вошли общественные деятели, деятели культуры и искусства, дизайнеры, представители СМИ и медийные личности, выбор был очень сложным. Всего на конкурс поступило около 23 тысяч анкет, из которых остались 3 тысячи.В суперфинал в результате вышли 5 девушек. Программа финала состояла из четырех конкурсных заданий: самопрезентация, модное дефиле в дизайнерской одежде, защита образа (презентация образа Баян Сулу, состоящая из танца и песни), викторина на знание эпоса "Козы Корпеш - Баян Сулу", фактов о фабрике "Баян Сулу" и правил дорожного движения.

"Выбор был очень сложным, все конкурсантки достойные девушки. Все финалистки приехали в Алматы, они жили в гостиничном комплексе в живописном предгорье Алматы. Там они ежедневно проходили мастер-классы по вокалу, танцам, истории национального костюма. На основании финальных заданий мы сделали объективный выбор", - рассказал председатель оргкомитета Марлен Абулгазинов.

Стоит отметить, не все подавшие заявки участницы подошли к конкурсу добросовестно. Так, организаторы во время голосования уличили около 50 анкет с накрученными голосами. В результате все голоса девушек были аннулированы.

Организаторы отмечают, что конкурс будет проходить на ежегодной основе.

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