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Бой питона и гигантской сколопендры попал на видео

Схватка была снята во Вьетнаме.

Фото : life.ru23 мая 2018, 06:56

Во Вьетнаме сняли на камеру битву питона и сколопендры. Ролик появился на портале Liveleak, передает РИА Новости.

На кадрах заметно, как многоножка оборачивается вокруг своей жертвы, выжидая момента, чтобы ужалить ее. Питон попытался перекусить сколопендру, но в итоге оказался поверженным.

В комментариях к ролику пользователи замечают, что сколопендра — "одно из самых страшных существ", способное без труда справиться со змеей.

Эти членистоногие хищники могут иметь более 170 ножек в зависимости от вида. Маленькие сколопендры питаются другими беспозвоночными, более крупные виды способны есть змей и некрупных птиц. Обитают в районах с теплым климатом.


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