Охотинспекторы запретили иностранцам перевезти партию сайгаков в Алматинскую область

Однако, инспекторы из Комитета лесного хозяйства не верят иностранным учёным.

Группа из иностранных ученых, по виду граждан Китая, пыталась перевезти партию парнокопытных в Панфиловский район Алматинской области. Цель - дальнейшая популяция животных, говорят они, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Однако, инспекторы из Комитета лесного хозяйства не верят иностранным учёным. Ведь именно сейчас в конце мая идет окот сайги, другими словами, период популяции. На руках у ученых нет соответствующих документов на проведение работ. Однако, есть все снаряжения для отлова парнокопытных.

«Основная масса сайги делает приплод двумя сайгачонками, один сайгочонок как вы видите, у меня на руках. По статистике видно, что сайга увеличивается. Для этого мы все необходимые меры делаем», - сообщил заместитель директора центрального филиала РГКП «Охотзоопром» Ерлан Абдрахманов.

В Комитете лесного хозяйства, уже в Астане, слова иностранных ученых подтвердили. Мол, численность сайгаков итак маленькая. Вспомнили даже последний массовый падеж животных, который произошел в 2015 году.

«Разрешение как такового… они сейчас ждут. Разрешения у них нет. Видимо, они ведут подготовительные работы. Пока ждут разрешения. Никаких работ по отлову они не проводят», - сообщил руководитель управления Комитета лесного хозяйства МСХ РК Аскар Абдрахманов.

Выезд тем самым 500 сайгакам, все-таки, не разрешили, поэтому ученым пришлось сворачивать свой палаточный городок. Однако, они могут вернуться в заповедник, если предоставят соответствующие документы.

Коргалжынский заповедник. Граница Акмолинской и Карагандинской областей. Именно здесь большая численность бетпакдалинской особи сайгаков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!