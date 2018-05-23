Сержант полиции вывел семью из горящего дома в СКО

Пожар произошел в одном из домов села Пресновка Жамбылского района. Огонь охватил баню и стал распространяться в сторону жилого дома, где находилась женщина с двумя маленькими детьми.

Фото : Петрозаводск ГОВОРИТ

В Северо-Казахстанской области полицейский спас при пожаре целую семью, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел, передает Sputnik Казахстан. "Пожар в одном из домов села Пресновка Жамбылского района начался около пяти часов вечера. Огонь охватил баню и стал распространяться в сторону жилого дома, где хозяина ждали с работы супруга, 10-летняя дочь и 4-летний сын. До последнего момента они не подозревали, что находятся в смертельной опасности", — рассказали в ДВД. В это время 24-летний помощник дежурного РОВД Жамбылского района сержант полиции Бауржан Сурпкелов находился дома, отдыхая после дежурства, и одним из первых заметил дым над соседним домом. "Он вызвал пожарных и поспешил на помощь односельчанам. Вывел из дома семью и вместе с другим соседом стал поливать водой общую кровлю, соединяющую баню с домом, чтобы не позволить огню перекинуться на жилье. Прибывший вскоре наряд пожарной службы окончательно локализовал и ликвидировал возгорание", — проинформировали в пресс-службе ведомства.

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