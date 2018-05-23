Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сержант полиции вывел семью из горящего дома в СКО

Пожар произошел в одном из домов села Пресновка Жамбылского района. Огонь охватил баню и стал распространяться в сторону жилого дома, где находилась женщина с двумя маленькими детьми.

Фото : Петрозаводск ГОВОРИТ23 мая 2018, 07:40

В Северо-Казахстанской области полицейский спас при пожаре целую семью, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел, передает Sputnik Казахстан.

"Пожар в одном из домов села Пресновка Жамбылского района начался около пяти часов вечера. Огонь охватил баню и стал распространяться в сторону жилого дома, где хозяина ждали с работы супруга, 10-летняя дочь и 4-летний сын. До последнего момента они не подозревали, что находятся в смертельной опасности", — рассказали в ДВД.

В это время 24-летний помощник дежурного РОВД Жамбылского района сержант полиции Бауржан Сурпкелов находился дома, отдыхая после дежурства, и одним из первых заметил дым над соседним домом.

"Он вызвал пожарных и поспешил на помощь односельчанам. Вывел из дома семью и вместе с другим соседом стал поливать водой общую кровлю, соединяющую баню с домом, чтобы не позволить огню перекинуться на жилье. Прибывший вскоре наряд пожарной службы окончательно локализовал и ликвидировал возгорание", — проинформировали в пресс-службе ведомства.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты