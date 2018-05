Международную Букеровскую премию получила польская писательница

Писательница получила награду за роман Flights.

Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук стала лауреатом Международной Букеровской премии 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете по итогам объявления победителя на церемонии в лондонском Музее Виктории и Альберта, сообщает ТАСС.

"Роман Flights ["Полеты"] Ольги Токарчук, переведенный Дженнифер Крофт и опубликованный издательством Fitzcarraldo Editions, сегодня, 22 мая, объявлен победителем Международной Букеровской премии 2018 года. Премия в £50 тыс. ($67 тыс.), которая по достоинству оценивает лучшие из переведенных произведений художественной литературы, будет поделена пополам между автором и переводчиком", - сказано в коммюнике оргкомитета премии.

"Полеты" - это "роман из сопряженных фрагментов, начиная с XVII века до сегодняшнего времени, которые связаны темами путешествий и человеческой анатомии", а сама книга представляет собой череду "рассуждений о приездах, отбытиях и непостоянстве", отмечается в сообщении оргкомитета премии. Газета Financial Times ранее назвала этот роман "философской сказкой в наши неистовые времена".

По словам организаторов, "первая польская обладательница Международной Букеровской премии Токарчук" завоевала множество литературных наград и является одним из лидеров книжных продаж в Польше, а теперь ее произведения начинают обретать признание также и в англоязычном мире. Ее первой книгой был сборник стихов, изданный в 1989 году. С тех пор Токарчук выпустила еще восемь романов и два сборников коротких рассказов.

О премии

Короткий список претендентов на звание лауреата "международного Букера" был опубликован в апреле. В перечень попали сразу двое бывших обладателей этой премии - венгр Ласло Краснахоркаи с романом The World Goes On и кореянка Хан Ган с книгой The White Book. Оба этих автора поочередно становились лауреатами в 2015 и 2016 годах.

На победу в конкурсе также претендовали француженка Виржини Депан с романом Vernon Subutex 1, испанец Антонио Муньос Молина с произведением Like a Fading Shadow, иракский писатель, а также поэт и сценарист Ахмед Саадави с книгой Frankenstein in Baghdad.

До 2015 года включительно Международная Букеровская премия вручалась один раз в два года по совокупности литературных заслуг тем авторам, чьи книги написаны на английском языке, либо переведены на него. С 2016 года она уже в ежегодном режиме присуждается за конкретный роман или сборник рассказов, написанные, наоборот, на иностранном языке, переведенные на английский и опубликованные в Великобритании.

