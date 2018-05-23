Закончены слушания IBF о лишении Головкина пояса чемпиона
23 мая 2018, 08:06
Слушание IBF по поводу обязательной ситуации продлилось четыре с половиной часа.
Журналист ESPN Дэн Рафаэль поделился подробностями слушания Международной боксерской федерации (IBF) по поводу обязательной защиты казахстанским боксером Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) чемпионского пояса в бою с украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО), сообщает Sports.kz.
«Слушание IBF по поводу обязательной ситуации продлилось четыре с половиной часа. Среди присутствующих были: оба боксера, тренер GGG Абель Санчес, промоутер GGG Том Леффлер, адвокаты GGG Пэт Инглиш и Рон ДиНикола, со-промоутер Деревянченко Лу ДиБелла, менеджер Деревянченко Кит Коннолли и адвокат Деревянченко Алекс Домброфф. Обе стороны озвучили свою позицию, имели возможность опровергнуть, а затем отвечали на вопросы трех членов комиссии IBF. Решение ожидается на следующей неделе», — пишет Рафаэль.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript